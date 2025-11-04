Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Dioni Fernández renueva su repertorio merenguero, lanza tema "Mi refugio natural"

La interpretación está a cargo de Saymon Guzmán, el cantante más joven e integrante más reciente de la agrupación, quien con su carisma y voz potente imprime un aire renovado al repertorio de El Equipo, marcando una nueva etapa en la historia musical de la orquesta

Dioni Fernández lanzó "Mi refugio natural", cover del tema original del venezolano Ilan Chester, que llega ahora en la voz de Saymon Guzmán.

El maestro Dioni Fernández y su emblemática orquesta El Equipo promueven su más reciente merengue, "Mi refugio natural", una versión del tema original del compositor venezolano Ilan Chester.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música, Dioni Fernández es considerado uno de los grandes arquitectos del merengue moderno.

Producción y Dirección Audiovisual: AG Director Personal Artistico: Ilan Chester - Autor Saymon Guzmán - Cantante Saymon Guzmán, Hamlet Vargas y Dioni Fernández - Coros Harold Dandeliz - Trompetas Junior Frias - Saxofones Octavio Madera - Percusión Hamlet Vargas - Bajo Dioni Fernández - Piano y Teclados Dioni Fernández - Arreglista y Productor Estudio de grabación - HV Estudio y DF Estudio Dioni Fernández - Mixing y Mastering Video

Mi Refugio Natural - Dioni Fernández & El Equipo - (Video De Estudio)


