Dioni Fernández renueva su repertorio merenguero, lanza tema "Mi refugio natural"

El maestro Dioni Fernández y su emblemática orquesta El Equipo promueven su más reciente merengue, "Mi refugio natural", una versión del tema original del compositor venezolano Ilan Chester.

La interpretación está a cargo de Saymon Guzmán, el cantante más joven e integrante más reciente de la agrupación, quien con su carisma y voz potente imprime un aire renovado al repertorio de El Equipo, marcando una nueva etapa en la historia musical de la orquesta.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música, Dioni Fernández es considerado uno de los grandes arquitectos del merengue moderno.