Dhario Primero: su legado musical entra en proceso de protección federal en EE.UU.

RR Entertainment Music Corp., entidad responsable de la administración, preservación y proyección del legado musical del artista dominicano Dhario Primero, informó que actualmente se desarrolla un proceso legal en la Corte Federal de los Estados Unidos, orientado a la confirmación y protección de los derechos intelectuales asociados a su obra artística.

Este proceso legal en curso constituye una etapa formal dentro de los mecanismos jurídicos establecidos para garantizar la debida conservación de su catálogo musical y asegurar que el legado de Dhario Primero continúe siendo gestionado con responsabilidad, transparencia y rigor histórico.

Dhario Primero, quien falleció en mayo del presente año en la ciudad de Orlando, Florida, a los 72 años, no solo representa una figura destacada de la cultura dominicana, sino que es ampliamente reconocido como un ícono.

Durante más de quince años, RR Entertainment Music Corp. ha sido la entidad encargada de la gestión de producciones, regalías, archivo histórico, derechos editoriales y representación artística del catálogo de Dhario Primero, conforme a los acuerdos, contratos y documentación que le otorgan legitimidad para tales fines.

La compañía reafirma su compromiso con:

* La preservación íntegra y respetuosa de su memoria.

* La continuidad y difusión de su legado musical para las presentes y futuras generaciones.

* La protección institucional y cultural de su obra ante cualquier vulneración.

En estricto respeto al proceso judicial en curso, no se ofrecerán declaraciones adicionales hasta la conclusión de las etapas correspondientes.