Michell Flores relanza “Celoso 2.0”, una versión renovada del merengue original de 1992

Más de tres décadas después de ser integrante de Las Monumentales Chicas del Can, la cantante Michell Flores relanzó “Celoso 2.0”, una versión renovada de uno de los merengues más emblemáticos de su repertorio.

La canción original, lanzada en 1992, se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, donde miles de usuarios crean videos diariamente al ritmo del tema original, reviviendo el espíritu alegre y contagioso que hizo historia.

Impulsada por ese fenómeno y por el cariño del público, Michell decidió volver al estudio y grabar una nueva versión con sonido fresco, moderno y actual, sin perder la esencia ni el corazón que la hizo inolvidable.

“Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial. Volví a grabar ‘Celoso’, una canción que marcó una etapa hermosa de mi vida. Esta vez llega en su versión 2.0, con un sonido fresco, moderno, la misma voz y el mismo corazón”, expresó la artista en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento.

Producida por el maestro Henry Jiménez, “Celoso 2.0” combina la energía de los clásicos con arreglos contemporáneos que reafirman el poder femenino del merengue.

La intérprete invitó a sus seguidores a disfrutar la nueva versión, disponible ya en todas las plataformas digitales, destacando que esta producción está “llena de energía, sabor y poder femenino”.

El lanzamiento de “Celoso 2.0” llega en un momento estelar para Michell Flores, quien continúa brillando como parte del espectáculo “Las Chicas del Can: El Reencuentro”, ganador del Premio Soberano al “mejor espectáculo del año” y que llenó en dos ocasiones el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Este reencuentro tendrá su próxima gran cita el próximo sábado 15 de noviembre en la Gran Arena del Cibao, donde las legendarias intérpretes prometen una noche masiva, vibrante y cargada de sorpresas. Las boletas están disponibles en Todo Tickets y Plaza Lama de Santiago.

Con la producción ejecutiva de Tueska volverán a subir a escena Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares: Belkys Concepción y Teresa Domínguez; Michelle Flores, Grisell Báez y Florangel Espinal; Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez, Tueska e invitadas especiales respectivamente.