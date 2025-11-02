Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Música

Steffany Constanza: "Lo mío es gozarme la Navidad"

Steffany Constanza regresa con su energía para contagiar la alegría de la Navidad. La cantante presenta su nuevo merengue, titulado “Yo voy a gozarme la Navidad”, una propuesta diseñada para convertirse en el himno de las celebraciones de fin de año, afirman sus promotoers.

Steffany fusiona la tradición del merengue con sonidos frescos y modernos. El resultado es una propuesta que conecta con la generación Z y, al mismo tiempo, respeta y mantiene la esencia de la identidad cultural dominicana y las raíces folclóricas del género.

La artista está forjando su propia marca, creando un estilo único con sonidos revolucionarios que mezclan nuevos colores y aportan frescura, logrando un balance perfecto entre la modernidad que exigen las nuevas generaciones y el respeto por los amantes tradicionales del ritmo.

Para este proyecto, Steffany se ha unido a su equipo de producción y al reconocido arreglista Moisés Sánchez. Juntos han logrado imprimir un sello único a este tema, que marca el cuarto corte navideño en su carrera. “Yo voy a gozarme la Navidad” es una invitación directa a la alegría, al baile y a la celebración.

