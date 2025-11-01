Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

“It’s time!”, Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad al ritmo de su clásico de 1994

Mariah Carey actúa en el Barclays Center en el distrito de Brooklyn de Nueva York el 17 de diciembre de 2024.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

Mariah Carey se despidió de Halloween y dio la bienvenida a la Navidad al ritmo de su clásico de 1994 “All I want for Christmas is you”.

La canción se convirtió en un éxito en ventas con su lanzamiento hace 30 años, desde entonces Carey tiene como tradición anunciar la llegada de la época cada 1 de noviembre. 

En esta ocasión, el video contó con el patrocinio de la cadena de cosméticos Sephora y la aparición del actor y comediante Billy Eichner como un elfo enojado.

El miércoles, la cantante estadounidense publicó un video en Instagram donde bromeó diciendo que “aún no” era el momento.

La artista es considerada referente navideño en todo el mundo.

