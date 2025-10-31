Rosalía adelanta detalles sobre su nuevo álbum ‘Lux’, donde canta en trece idiomas

La cantante española Rosalía adelanta hoy en un podcast con The New York Times fragmentos de varios temas de ‘Lux’, un álbum "completamente distinto" a sus trabajos anteriores en el que canta en trece idiomas.

Rosalía es la artista invitada del nuevo episodio de ‘Popcast’ en el que, de la mano de los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli, indaga en su nuevo disco y en las figuras que le sirvieron de inspiración para elaborarlo.

«Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo», confiesa la catalana, que habla en inglés durante el episodio.

La músico desvela al rotativo fragmentos de ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Sauvignion Blanc’, ‘La rumba del perdón’, ‘La perla’, ‘Reliquia’ y ‘Mio cristo’, canciones en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera y el pop.

Así, incide, si canta en alemán -como en el primer sencillo del disco, ‘Berghain’– es porque hay inspiración en Hildegarda de Bingen, una santa alemana, y si interpreta en español en ‘Sauvignon Blanc’ es porque se inspira en Santa Teresa.

Misticismo femenino y santidad

El álbum bebe del misticismo feminino y obras de autoras como Simone Weil o Chris Kraus, así como de monjas poetisas, teoría feminista y hagiografías, obras biográficas sobre los santos.

«Esa sensación espiritual siempre ha estado ahí, solo que nunca la había racionalizado ni había intentado intelectualizarla», explica.

A la hora de plantear este álbum, se preguntó: «¿Qué necesito leer? Porque, al fin y al cabo, hacer discos para mí es una excusa para hacer lo que realmente quiero hacer».

Y en este caso, incide, «solo quería leer más», porque hacía mucho tiempo que no leía tanto como le gustaría, y deseaba además «profundizar» en distintos tipos de música, como en «un proyecto de investigación».

Rosalía habla en México de la inspiración de ‘Lux’

La artista se encuentra en México para participar en varias fiestas de escucha («listening parties») de ‘Lux’, que aseguró está «inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo».

Rosalía presenta su nuevo disco "Lux" en pleno centro de Madrid Lea también

«El álbum está inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo, me he tirado un año entero solamente en escribir las letras por eso es que tiene que ver mucho la proyección del disco», afirmó en un video colgado en redes tras uno de los eventos de escucha del álbum con seguidores en la capital mexicana.

Asimismo, la española publicó en redes sociales videos de su cena del miércoles en un popular restaurante de Ciudad de México, donde disfrutó de varios platos típicos mexicanos como las enfrijoladas, los tacos y el pozole.

La visita a México coincide con la celebración del Día de Muertos, una de las grandes festividades del país norteamericano.