Billie Eilish a los multimillonarios: "Sin ánimo de ofender, pero regalen su dinero"

Billie Eilish quiere que los multimillonarios donen más.

La ganadora del Grammy y del Oscar, al aceptar el premio musical en la gala de los WSJ Magazine Innovator Awards de este año el miércoles por la noche, instó a los ultrarricos a abordar más problemas mundiales.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y sombrío en el mundo, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país”, dijo Eilish ante un público que incluía al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, así como al creador de “Star Wars”, George Lucas. “Si tienen dinero, les recomiendo usarlo para buenas causas, tal vez dárselo a quienes lo necesitan”.

El presentador de televisión nocturno Stephen Colbert presentó a Eilish en el escenario del Museo de Arte Moderno de Nueva York anunciando que donaría 11,5 millones de dólares de las ganancias de su gira Hit Me Hard and Soft a causas dedicadas a la equidad alimentaria, la justicia climática y la reducción de la contaminación por carbono.

Al aceptar el premio, el cantante de “Bad Guy” añadió un llamamiento educado pero directo a los demás presentes en la sala, diciendo que mucha gente, especialmente en Estados Unidos, podría necesitar ayuda en estos momentos.

“Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo”, dijo, recibiendo algunos aplausos. “Y si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Y sin ánimo de ofender, pero regalen su dinero, por favor”.

A través de su programa Changemaker, Eilish ha trabajado durante años con la organización sin ánimo de lucro Reverb en su proyecto de descarbonización musical y su iniciativa de revolución climática musical, junto a artistas que van desde Dead & Company hasta Harry Styles.

Chan también fue homenajeada en el evento, recibiendo el premio a la "Filantropía Científica Innovadora del Año". Brandi Hoffine Barr, portavoz de la Iniciativa Chan Zuckerberg, declaró que Zuckerberg y Chan se han comprometido a donar el 99% de sus acciones de Meta a obras filantrópicas a lo largo de sus vidas y que ya han donado 7.000 millones de dólares. Según Forbes, el patrimonio neto actual de Zuckerberg ronda los 224.000 millones de dólares.

Los comentarios de Eilish se producen en un momento en que el número de multimillonarios en todo el mundo sigue creciendo, con 204 nuevos multimillonarios añadidos en 2024, según un informe de enero de Oxfam Internacional titulado “Tomadores, no creadores”.

El informe constató que los multimillonarios se enriquecieron tres veces más rápido en 2024 que en 2023, lo que apunta a una mayor concentración de recursos a nivel mundial.

Oxfam predijo que al menos cinco personas se convertirán en trillonarias en la próxima década, frente a una sola persona el año anterior. La organización pidió mayores impuestos a los ricos y otras medidas para desmantelar los monopolios, limitar los salarios de los directores ejecutivos y exigir a las empresas que paguen salarios dignos.

Los estadounidenses más ricos tienen una larga historia de exhortarse mutuamente a donar más dinero . En 1889, el magnate del acero e industrial Andrew Carnegie argumentó en el ensayo "El evangelio de la riqueza" que los más ricos deberían donar sus fortunas en vida, en parte para mitigar el impacto de la creciente desigualdad.

En 2010, Bill Gates , Melinda French Gates y Warren Buffett respondieron a ese llamado creando el Giving Pledge , un compromiso para que los multimillonarios donen más de la mitad de su riqueza en vida o al morir.

Quince años después, unos 256 multimillonarios se han comprometido a donar su fortuna, 110 de ellos estadounidenses, según un informe reciente de la Iniciativa de Reforma de la Caridad del Instituto de Estudios Políticos. Estos multimillonarios estadounidenses representan el 13% del total de 876 multimillonarios en Estados Unidos, según el informe, lo que revela la pequeña proporción de las personas más ricas que se han comprometido públicamente a donar sus fortunas.

El informe reveló que, de los 22 multimillonarios fallecidos tras asumir la promesa, solo uno donó su fortuna antes de morir. Asimismo, únicamente ocho de los 22 donantes fallecidos cumplieron con el compromiso de donar la mitad o más de su patrimonio al fallecer, si bien algunos de sus patrimonios aún se encuentran en proceso de liquidación.

Chuck Collins, uno de los autores del informe y experto del Instituto de Estudios Políticos, afirmó que los comentarios de Eilish forman parte de una creciente constatación de que las reglas de la economía favorecen a quienes tienen activos por encima de quienes perciben salarios.

Cree que la iniciativa Giving Pledge ha creado una expectativa y una competencia entre los más ricos para que donen su dinero, pero la fortuna de muchos de los que se comprometieron ha aumentado con el tiempo, lo que significa que tendrán que actuar de forma aún más agresiva si quieren cumplir con el compromiso.

“En definitiva, la filantropía no sustituye a un sistema tributario justo y eficaz”, afirmó Collins. “El nivel de desigualdad extrema exigirá alguna forma de restablecer la progresividad en el sistema tributario, un impuesto sobre el patrimonio además de un impuesto progresivo sobre la renta”.