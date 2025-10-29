“Vivir para siempre”, un homenaje de los merengueros a sus colegas fallecidos en los siglos XX y XXI

“Vivir para siempre” es un tema que rinde homenaje a los grandes merengueros que han partido en los últimos años y que celebra la permanencia de este género como emblema nacional.

El audiovisual realizado por el cineasta Jalsen Santana y que será estrenado en los próximos días, combina creatividad, emoción y alta calidad visual en una pieza que honra la historia del merengue.

Bajo la autoría y concepto de Charlie Núñez, esta producción reúne a un elenco integrado por Sergio Vargas, Maridalia Hernández, Ramón Orlando, Jandy Ventura, Los Hermanos Rosario y el Conjunto Quisqueya.

Por igual, The New York Band, Kinito Méndez, Henry García, Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Tito Kenton, Carlos David, Eddy Rafael, Silvio Mora, Herodys Ureña, Freddy Gerardo y Didi Hernández. Todos se unen en una misma voz para rendir tributo a figuras que son parte de la historia del merengue y mantener viva la esencia del ritmo de la güira y la tambora.

Video AUDIO. “Vivir para siempre”



LEGADO Y PROPÓSITO

El tema, que exalta el valor del merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, contó con la musicalización de Mario Díaz, Charlie Núñez y Herodys Ureña, quien además tuvo a su cargo el arreglo y la dirección musical.

El resultado es una fusión vibrante entre lo clásico y lo moderno, reafirmando la vigencia del merengue y su poder para unir generaciones.

“Vivir para siempre” evoca el legado de grandes artistas que fortalecieron este género y dejaron un valioso legado en la cultura dominicana.