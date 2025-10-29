Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Juan Luis Guerra es declarado patrimonio musical y poético de República Dominicana

“Su trayectoria trasciende los premios y las distinciones acumuladas. Lo verdaderamente significativo es su capacidad para narrar las vivencias cotidianas de nuestro pueblo: sus sueños de justicia social, su fe profunda, su alegría y sentido del humor inquebrantable”, afirma el ministro Roberto Álvarez durante el acto dedicado al ícono latinoamericano

Juan Luis Guerra la noche del martes 28 de octubre de 2025 cuando fue declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) como “Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana”.

Juan Luis Guerra fue declarado “Patrimonio musical y poético de República Dominicana”, durante un panel en el que expertos analizaron la música y recorrido del artista dominicano.

El reconocimiento especial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) se realizó durante un acto encabezado por el canciller Roberto Álvarezen y en el que estuvo presente la primera dama, Raquel Arbaje.

Roberto Álvarez destacó que, durante sus cuatro décadas de carrera artística, Juan Luis ha elevado la música dominicana a dimensiones extraordinarias, dotando al merengue y la bachata de una sofisticación poética y una versatilidad musical sin precedentes.

“Su trayectoria trasciende los premios y las distinciones acumuladas. Lo verdaderamente significativo es su capacidad para narrar -con versos poéticos que seducen y cautivan la imaginación y el corazón- las vivencias cotidianas de nuestro pueblo: sus sueños de justicia social, su fe profunda, su alegría y sentido del humor inquebrantable”, agregó el ministro Álvarez durante el acto dedicado al ícono latinoamericano.

Juan Luis Guerra y su esposa Nora Vega, al centro, junto a la primera dama Raquel Arbaje, el ministro Roberto Alvarez y otros protagonistas del reconocimiento al artista dominicano.

Juan Luis Guerra junto a otras personalidades que encabezaron el acto de declarar al artista dominicano “Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana” por parte del Mirex.

El homenaje se dio dentro de un panel moderado por el médico y ensayista, Jochy Herrera; los panelistas, Pedro Delgado Malagón, ingeniero, ensayista y escritor; Soledad Álvarez, ensayista y poeta; y César Muñóz, comunicador, músico y escritor.

Los panelistas destacaron el legado de Juan Luis y recordaron cómo con sus diferentes temas, este artista llegó al corazón de las personas y elevó nuestro pueblo a nuevas alturas.

Juan Luis Guerra agradeció la distinción y sentirse bendecido por haber nacido en un país donde la música es parte esencial de la vida.

De su lado, Juan Luis Guerra agradeció esta distinción y expresó su agradecimiento a República Dominicana por el privilegio de haber nacido en una tierra rodeada de música. 

“Me gustaría concluir dando la gloria y honra al señor Jesús. Si de algo estoy seguro es que mis melodias, metáforas y todas mis canciones vienen de él”, concluyó el compositor y cantante dominicano.

Con esta actividad que también celebra por adelantado el Día Nacional del Merengue y el Día Nacional de la Bachata, el MIREX reconoce estos ritmos como instrumentos eficaces de política exterior que construyen identidad y sentido de pertenencia.

“La música es una memoria viva que late en el corazón de cada dominicano. Reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el merengue y la bachata se han convertido en símbolos universales de identidad y alegría", expresó la directora de Diplomacia Especializada del MIREX, María Alejandra Castillo de Rault.

Luego agregó: "Esto es poder blando en su máxima expresión: no impone, sino que conecta; no presiona, más bien provoca sentimientos de orgullo, de admiración. Inspira. La música, y muy especialmente el merengue y la bachata, es una de las herramientas más poderosas de esta diplomacia: emociona y comunica sin necesidad de traducción”.

En la actividad estuvieron presentes además, viceministros y otros funcionarios del MIREX; familiares de Juan Luis Guerra y su esposa, Nora Vega; representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país; empresarios, directores de medios de comunicación y líderes de opinión, entre otros invitados especiales.

