Romeo Santos reaparece en redes sociales tras casi 10 meses de ausencia

El multipremiado artista de origen dominicano Romeo Santos, también conocido como "The King" o "El Rey de la Bachata", reapareció en redes sociales tras casi 10 meses de ausencia.

Luego de eliminar o archivar todas sus imágenes y realizar su última publicación en Instagram el pasado 8 de enero, Santos compartió este martes un video a través de sus historias donde un león, considerado el rey de la selva, aparece rugiendo.

Los "Romeistas", como el cantante llama a sus fanáticos, empezaron a especular sobre las intenciones del clic, vinculándolo con un posible lanzamiento musical.

El intérprete de "Sus huellas" tomó una pausa tres días después del cierre de su gira de despedida con la agrupación de Aventura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, donde realizó cuatro funciones a casa llena.

Sin embargo, el nombre de Romeo Santos no ha pasado desapercibido durante este año. A inicios de este mes, la revista Billboard nombró al cantautor como el segundo mejor artista latino del siglo 21. Asimismo, su disco "Fórmula, Vol.2" (2014) fue mencionado entre los 100 álbumes latinos más exitosos del siglo 21.

En agosto, Santos recibió una nominación a los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) en la categoría Mejor Canción Latina por su colaboración con Rauw Alejandro, titulada "Khé?".