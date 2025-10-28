Ópera en alemán, así es "Berghain", el primer sencillo del nuevo álbum de Rosalía

Rosalía ha estrenado este lunes el primer tema del que será su próximo disco, ‘Berghain’, en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

La canción, que alude en su título a una de las discotecas más famosas de Berlín y lugar de peregrinación para los amantes de la electrónica experimental, pero en realidad en la misma predominan los arreglos de cuerda y la presencia de un coro que apoya a la artista reforzando el tono místico de la composición.

En el videoclip, estrenado a través de Youtube, Rosalía entra en el que parece ser su piso. A oscuras, avanza por los pasillos y al descorrer las cortinas, se descubre la presencia de decenas de violinistas que la acompañan por toda la casa en sus tareas cotidianas.

Alemán y composiciones religiosas

Es entonces, mientras simula planchar una prenda y someterse a un electrocardiograma, cuando emprende su catártico canto lírico en alemán, en un ejercicio musical que recuerda a los oratorios o cantatas, composiciones religiosas que eran interpretadas por solistas, orquesta y coro.

«Yo sé muy bien lo que soy/ ternura pa’ el café, solo soy un terrón de azúcar/ Sé qué me infunde calor, sé desaparecer/ Cuando tú vienes es cuando me voy», canta a continuación Rosalía, mientras emprende el camino de vuelta a la calle, donde visita una joyería y recibe una negativa del dependiente al devolverle una pieza de oro con forma de corazón.

Caracterizada como Blancanieves, Rosalía se topa de vuelta en su piso con la puerta abierta y multitud de animales con los que interactúa. El tema cambia de dinámica a partir de entonces, cuando intervienen brevemente Björk y Tumor, ambos en inglés, y concluye con la insistente proclama -más exclamada que cantada del estadounidense-: «I’ll fuck you til you love me».

Según ha informado Sony Music, el videoclip ha sido producido por Canadá y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía y conocido por dirigir ‘Malamente’, ‘TKN’ y ‘Pienso En Tu Mirá’. «Rodado en Varsovia (Polonia), el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto», indica la multinacional.

La partitura del nuevo álbum

El goteo de especulaciones en torno al nuevo álbum de Rosalía ha sido incesante en los últimos meses y empezó a tomar cuerpo real cuando el pasado 13 de octubre la artista publicó en la plataforma Substack un fragmento de una partitura bajo el título ‘Berghain’.

Fueron muchos los internautas con conocimientos musicales que publicaron sus vídeos interpretando con diferentes instrumentos el fragmento, que este lunes por fin ha sonado en toda su extensión y con los arreglos y producción ideados por Rosalía junto a Noah Goldstein, Jake Miller y Dylan Patrice, todos ellos además coautores en una lista en la que además aparece Björk.

Será la próxima semana, concretamente el 7 de noviembre, cuando se lance el álbum completo, el cuarto de su discografía, bajo el título de ‘Lux’ (luz, traducido del latín) por tener la «espiritualidad» como eje temático central, según ha explicado en entrevistas recientes.

«Es muy distinto a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Puedo decir que tiene una intención de usar un sonido más distinto, una paleta más orquestal y una temática diferente», declaró asimismo en la emisora musical Los40, confirmando el propósito de la estética religiosa que incorpora incluso la portada.