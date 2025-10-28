Dominicana Yancy Abril se convierte en finalista de “Objetivo Fama”

Llegó el momento de la verdad. Después de 13 semanas, se dio a conocer el nombre de los cuatro finalistas de “Objetivo Fama”.

El puertorriqueño Christian Diana, la mexicana Sheila Miranda, la dominicana Yancy Abríl y el venezolano Dionicio Matos se medirán en la gran final, que tendrá lugar el domingo, 2 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Matos, de Venezuela, logró una ovación de pie de parte de la audiencia y del panel de jueces con “Esta ausencia” de David Bisbal. Abríl, de República Dominicana, también lo logró con “Procuro olvidarte” de Aitiana.

México se alegró cuando mencionaron a Miranda, quien esta semana cantó “Ángel” de Yuridia. El jurado describió a la joven como “otra persona” muy distinta a la que llegó. Su crecimiento, añadieron, es digno de reconocimiento.

Para Diana no fue su mejor noche. Aún así, la versión del boricua de “Yo nací para amarte” de Alejandro Fernández lo consolidó como una “estrella” y posible finalista.

Babilonia se llevó la primera “tripleta” de la noche. La puertorriqueña interpretó “Cuando una mujer” de Melina León y evidenció su crecimiento a lo largo de la temporada.

Matos, de Venezuela, logró una ovación de pie de parte de la audiencia y del panel de jueces con “Esta ausencia” de David Bisbal. Abríl, de República Dominicana, también lo logró con “Procuro olvidarte” de Aitiana.

Ambos competidores, mencionaron los expertos, elevaron el nivel de dificultad del “reality show”. Con sus presentaciones concluyó la primera parte del “show”.