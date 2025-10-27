“Princesas: Al rescate del reino” un espectáculos para toda la familia llega a Santo Domingo

La magia y la fantasía cobrarán vida en Santo Domingo, con el espectáculo familiar “Princesas: Al rescate del reino”, una puesta en escena llena de música, color, efectos especiales y un mensaje inspirador que invita a soñar.

El evento se realizará el 8 de noviembre con funciones a las 3:00 pm y 6:00 de la tarde en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bajo la producción de Vivo Entertainment y Covi Entertainment.

El show, que es una invitación a creer en la magia, cantar en familia y creer que los sueños sí se hacen realidad; contará con la participación especial de Romina Marroquín, voz oficial de Anna, y Carmen Sarahí, voz oficial de Elsa, del fenómeno mundial Frozen. Ambas artistas mexicanas, reconocidas por su talento y carisma, se unen para ofrecer una actuación llena de emoción.

“Queremos que cada niño viva la ilusión de ver a sus princesas favoritas cobran vida frente a sus ojos, y que los padres disfruten junto a ellos de una historia emocionante y positiva”, expresaron los productores de Vivo Entertainment y Covi Entertainment.

El evento está diseñado para toda la familia, ofreciendo una experiencia visual y sonora de gran nivel, con un elenco de talentosos artistas, escenografía deslumbrante, vestuarios de ensueño y una producción que busca transportar a los asistentes a un mundo de cuentos y fantasía.