El poder de la música típica lleva cuatro exponentes al rumbón del "Super ultramega merengazo 2025"

El Super UltramegaMerengazo 2025 reunirá el domingo 9 de noviembre en Jarabacoa, provincia La Vega, a cuatro de los líderes más populares de la música típica dominicana: El Rubio Acordeón, Krisspy, Yovanny Polanco y Raquel Arias.

Tener a Yovanny Polanco, El Rubio Acordeón, Krisspy y Raquel Arias en un mismo escenario es un verdadero lujo, un torrente musical que invita a bailar, cantar y disfrutar, alegrando el espíritu y creando recuerdos imborrables, afirmó el empresario artístico Luis Medrano, productor del evento.

El domingo 9 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, la hermosa ciudad de Jarabacoa en la República Dominicana se convertirá en el epicentro de la música tropical y caribeña. Los fanáticos del merengue típico y de orquesta tendrán un festín de calidad y popularidad.

El Rubio Acordeón: Con una trayectoria llena de éxitos, El Rubio Acordeón ha sabido conquistar al público con su estilo único y su habilidad para interpretar el merengue típico. Su energía en el escenario es contagiosa y su música es sinónimo de alegría.

Krisspy y su bombazo típico: Considerado uno de los exponentes del merengue típico contemporáneo, Krisspy ha revolucionado el género con sus letras innovadoras y su ritmo contagioso. Sus canciones son himnos que celebran la cultura dominicana.

Yovanny Polanco: Con una voz inconfundible y un carisma arrollador, Yovanny Polanco ha sabido ganarse el corazón del público.

Su música es una mezcla de tradición y modernidad que lo ha convertido en uno de los artistas más populares del país.

Raquel Arias: Representante femenina del merengue típico, Raquel Arias ha demostrado su talento y pasión por la música. Su voz melodiosa y su presencia escénica la han convertido en una de las artistas más queridas del género folklórico.

Jarabacoa: Capital Mundial del Merengue 2025.

Este año, el festival rinde homenaje al icónico Héctor Acosta "El Torito", quien actuará junto a otras 19 estrellas, consolidando a Jarabacoa como la capital mundial del merengue en 2025.

Esta iniciativa, impulsada por el presidente Luis Abinader y producida por el experimentado Luis Medrano, se ha convertido en un evento internacional esperado cada año, gracias a su impacto cultural y económico en la región.

Las pasadas versiones han sido un rotundo éxito, atrayendo a miles de turistas y generando un importante impulso para la economía local.

Banreservas, en su compromiso con la sociedad y la cultura, apoya este gigante festival, reconociendo su importancia como expresión folclórica nacional y raíz cultural que es la identidad musical mas importante del pais.

El empresariado de la ciudad, el alcalde Joselito Abreu, el senador Ram9n Rogelio Genao, la vicealcaldesa Alba Yris Rodríguez Marmolejos, el presidente de la sala capitular Roberto Ureña, los empresarios José Tejeda, Eddy Ramírez, Andrés Dilonex de la Rosa, Bolivar Jaquez, Kelvin Cruz, la presidenta del clúster turístico Señora Gladis Ramírez, las dinámicas empresarias Eunices Marmolejos y Altagracia Ramírez, entre otras personas, ven en este festival un gran aporte a la ciudad, contribuyendo a su desarrollo turístico y cultural.