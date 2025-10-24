Rubby Pérez es galardonado con su primer Billboard tras su fallecimiento

La música de Rubby Pérezvolvió a resonar fuerte, la noche del jueves, al ser galardonada en los Premios Latin Billboard 2025, en la categoría Álbum Tropical del Año, con su disco "Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!"

Su hija Zulinka Pérez y su esposo Miguel Báez, que por más de 20 años formaron parte de la orquesta de Rubby Pérez, y quienes ahora han asumido continuar con la banda, llevando su legado musical y trabajando en el propio, celebraron este importante reconocimiento, agradeciendo a Dios y a la gran fanaticada del merenguero dominicano, que ha hecho de los merengues de Rubby una gran antología musical.

“Sé que papi está en el cielo celebrando junto a nuestra madre este hermoso reconocimiento a su música, a su trabajo y al legado que dejó para nuestro merengue”, expuso Zulinka Pérez en un comunicado de prensa.

De igual manera Enrique Paulino, quien fuera el manager de Rubby en Estados Unidos, por más de 25 años, manifestó su regocijo al lograr esta gran hazaña.

“Nos sentimos honrados porque aunque Rubby se nos fue de una manera trágica, que su música y su legado permanezca es ahora nuestro deber”, dijo Paulino quien es actualmente el representante de Zulinka y Miguel.

Rubby Pérez falleció el pasado ocho de abril durante la tragedia provocada por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, compitió en la categoría con los artistas dominicanos Los Hermanos Rosario, Natti Natasha y Prince Royce y el grupo Mexicano Kual.

El disco de “La voz más alta del merengue” ocupó la posición número siete del top y obtuvo más de 1.6 millones de reproducciones oficiales "on demand" de las canciones del álbum. La cantidad restante proviene de ventas tradicionales de álbumes y unidades de canciones equivalentes a álbumes.