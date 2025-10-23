Fallece la cantante Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, considerada una de las voces más populares de su país, falleció a los 60 años.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”, dice en la cuenta de Instagram de la artista.

Por su lado, su hijo Willie Tamayo, también publicó un mensaje en sus redes sociales, donde confirmó la noticia, aunque no ofreció detalles sobre la causa de muerte.

“El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, expresó.

Tamayo nació el 14 de abril de 1965 en Quito Ecuador. Inició en la música a los 5 años de edad. Fue una intérprete de varios géneros de la música nacional ecuatoriana como pasillos, albazos, pasacalles y sanjuanitos, también incursionando en bomba y balada.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con artistas internacionales como Los Panchos, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez (El Puma).