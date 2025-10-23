Daddy Yankee se presenta “renacido” en charla de Billboard con su nueva misión de “predicar el Evangelio”

El reguetonero Daddy Yankee se presentó este miércoles «renacido» en su fe cristiana con su nueva misión de «predicar el Evangelio» en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse, en la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard.

El cantante prometió que su nuevo álbum ‘Lamento en baile’, que alude a un Salmo de la Biblia, tiene su «misma potencia, el mismo flavor (sabor), el mismo flow, pero con un nuevo propósito», pues combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristianos.

«Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe», declaró el puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

El nuevo sencillo de Daddy Yankee

Este fue el retorno público del artista, quien vistió traje y corbata marrones que contrastan con sus atuendos urbanos, tras concluir en diciembre de 2023 ‘La última vuelta’, que denominó entonces su «gira de despedida» y culminó en Puerto Rico, donde expresó ante sus fanáticos: «Reconozco que Jesús vive en mí».

El músico, quien promociona su sencillo ‘Sonríele’, sostuvo que Dios le dio una carrera exitosa, como el haber grabado ‘Despacito’, que en su momento fue la canción más escuchada en la historia, para que él pudiese ahora «ir de frente en la cultura popular anunciando el reino».

«Todo el mundo tiene un propósito que hacer en su vida: el mío fue este camino donde yo creía que me iba a ir para siempre y él (Dios) me dijo: no, no, no. Yo te voy a traer pa’trás, de donde tú saliste ahí te quiero, anunciando el mensaje de donde yo te saqué, te vas a quedar ahí», manifestó.

Mismo ‘flow’, nuevo mensaje

De ‘Gasolina’, ‘Dura’ y ‘Lo que pasó pasó’, el rey del reguetón promueve ahora un álbum con 19 temas como ‘DTB’ (Dios te bendiga), ‘T alabaré (Sal 27)’ y ‘Jezabel y Judas’, aunque él afirmó que ha superado las expectativas por la mezcla de géneros.

«Tenemos de todo en el álbum, y la gente por eso está diciendo: ‘Wow, no sabíamos que se podía hacer música (cristiana) urbana'», aseveró.

Cuestionado sobre si esperaba el mismo éxito comercial que en su anterior faceta, que comenzó en 1990, el artista reconoció que el «señor no le agrada a todo el mundo».

«Yo no pienso en eso, de corazón yo no pienso en que sea comercial. Yo pienso que si una persona le escucha y le cambia su vida y lo transforma, ya lo logré lo que tenía que lograr», manifestó.

La distribuidora del nuevo disco es HYBE, conocida por producir y representar a grupos coreanos del K-pop como BTS y KATSEYE, por lo que uno de los nuevos videos de Daddy Yankee está grabado en Corea del Sur.

La culminación de la Semana Latina de Billboard

Con su presentación, Daddy Yankee clausuró el último día de charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, y que el jueves tendrá su noche de premios.

En la ceremonia de premios habrá cantantes como Pablo Alborán, Aitana, Laura Pausini, Daddy Yankee, Peso Pluma, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis.