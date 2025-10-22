Yailin habla de su ascenso global, la unión entre mujeres y el odio en redes durante panel de Billboard

Yailin ‘La más viral’ participó este miércoles en uno de los paneles de Billboard Latin Music Week 2025, donde habló sobre su ascenso global en la música, su éxito “Bing Bong”, el odio en redes sociales y la unión entre mujeres de la industria.

La dominicana encabezó el conversatorio “Panel de Mujeres: El Ascenso Global” junto a la mexicana Silvana Estrada, la argentina Yami Safdie, la colombiana Elsa Taubert y la española Aitana.

Para presentar a las artistas latinas, la periodista Sigal Ratner-Arias afirmó que: “Cada una de estas mujeres ha tenido una carrera diferente, un ascenso diferente, lo que todas tienen, aparte de ser mujeres, es que han alcanzado de una u otra manera la globalidad por distintos caminos, con distintos estilos musicales y de más”.

¿cómo lograron ENCONTRAR su sonido?

Nominada por primera vez a los Premios Billboard, en la categoría Artista Latin Song del Año, donde tuvo cuatro entradas a la lista durante el año por colaboraciones y en solitario con su éxito “Bing Bong”, logrando ser Artista Latina en Ascenso en marzo, Yailin confesó que se inspiró en la música brasileña para encontrar su sonido, específicamente en el funk.

“Ahí supe que me había encontrado y que había comenzado mi carrera”, dijo.

“Yo soy una persona que cuando salgo con mis amigas a discotecas o cualquier lado me gusta estar escuchando para recrear, me gusta hacer cosas que nunca he hecho, ligar pistas y cosas así haber qué sale”, explicó.

¿Qué tan clave han sido las redes sociales en el ascenso de su carrera y qué tan DIFÍCIL ha sido lidiar con el hate en redes sociales?

Yailin afirmó que debía darse fuerzas a si misma durante la situación de odio que vivió: “Creo que me hicieron un hate que no merecía, pero gracias a eso soy más fuerte, estoy aquí, luchando por mi hija, trabajando para mis fanes y transmitiéndoles música alegre a mi público”.

consejo para nuevos artistas

Ser auténtico, trabajar y confiar en Dios, así aconsejó Yailin a la nueva generación de artistas.

“Yo fui muy juzgada, a mí mucha gente me dijeron que yo no podía, que qué yo estaba haciendo, fui juzgada muchísimas veces y por creer en mí mira todo lo que he logrado, como una mujer, porque yo soy súper luchadora”, indicó.

“Confiar en ellos mismos y en Dios porque sin Dios tú no eres absolutamente nadie”, concluyó.

¿Qué falta para lograr una mayor equidad en la industria?

“Yo diría que las mujeres se unieran, que dejaran esa rivalidad, que nadie es mejor que nadie y que si nos uniéramos todas, la industria de las mujeres sería diferente”, destacó.