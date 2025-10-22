"Todos los días me pregunto por qué": Para Laura Pausini la fama es un misterio

A Laura Pausini, que en su infancia en un pequeño pueblo en Italia soñaba con ser una cantante de piano bar, su éxito y presencia global aún la intrigan.

"Cuando vives una vida como la mía, nacida en un pueblo pequeño de Italia, (...) pensaba yo de ser una cantante de piano bar. Y ya era muy complicado hacerlo, porque en los años 1990 en mi tierra solo cantaban los hombres. Entonces era casi imposible", dijo la cantante en entrevista con AFP.

"Entonces no tengo idea. Todos los días me pregunto por qué", agregó.

La cantante reflexiona que a lo largo de su trayectoria abrazó su instinto y evitó propuestas que no resonaban con ella. "Y creo que si hay una explicación, sería ésta".

Pausini se hizo un nombre propio en la escena musical gracias a sus poderosas entonaciones que la posicionaron en su nativa Italia, como en el mercado hispano, y permanece relevante desde hace más de tres décadas.

Después de su última gira, la italiana pensó que 2025 sería un año calmo.

Pero, inquieta por naturaleza, regresó al estudio para producir, no uno, sino dos discos que encapsulan un viaje nostálgico por sus raíces musicales y que la llevarán a un ambicioso tour mundial.

"Iba a ser un año de descanso, y es uno de los años que más voy a recordar para toda mi vida", dijo la intérprete de "La soledad", quien recibirá este jueves el Premio Billboard Ícono por su carrera.

Pausini, con más de una docena de discos a cuestas y millones de copias vendidas, decidió este año honrar a los cantantes y compositores que la han influenciado en español e italiano con el álbum doble "Yo Canto 2/Io Canto 2" que compila versiones en ambas lenguas.

La producción es la secuela de "Yo Canto/Io Canto", lanzado en 2006, un único disco que traía versiones de clásicos del pop italiano.

"A nivel emocional es uno de los discos más importantes, porque aunque no he escrito yo las canciones, cuenta cómo a través de las otras canciones, cantadas por otros, yo me he encontrado a mí misma", dijo Pausini, de 51 años.

El primer sencillo del disco es "Mi historia entre tus dedos" (La mia storia tra le dita), la exitosa balada del despecho que internacionalizó a Gianluca Grignani en los años 1990, y que Pausini cantó durante años en sesiones de karaoke.

"Tiene una letra maravillosa, (es) una música que amo 'tantísimo' (muchísimo, ndlr) cantar desde siempre", dijo la cantante.

La canción, lanzada en español, italiano, portugués y francés el mes pasado, sirve como puente entre ambos discos, puesto que aparecerá en cada versión.

Pausini, aún en grabaciones, no reveló la selección final, pero adelantó que hay piezas de España y Latinoamérica, y que van desde los años 1970 hasta 2025, con la versión de "Turista", del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny que lanzó más temprano este año.

Con "material para una saga", la cantante no descartó un tercer proyecto de versiones a futuro.

Pero antes, tras el lanzamiento del álbum doble el año que viene, Pausini se embarcará en una larga gira que se extenderá hasta 2027, durante la cual realizará su primer concierto de estadio en Brasil.