Lenexx: la artista emergente que trabaja como traductora de documentos para invertir en su música

Sharlene Tavarez Gómez, conocida en el mundo artístico como Lenexx Music se destaca por su ritmo pegajoso que mezcla el funk y el reggaeton que la lleva a sus raíces caribeñas. Fuera de la música, se dedica a la traducción de documentos para ganar dinero e invertirlo en su sueño: la música.

La joven compositora, de 20 años, oriunda de Gurabo, sector al norte del municipio dominicano Santiago de los Caballeros, y a los 8 años emigra a Estados Unidos para estar bajo su madre; es cuando empieza su camino por las artes, bailando, modelando y actuando. Tiempo después descubre su pasión por la música.

En una entrevista con LISTÍN DIARIO, la joven confiesa que desde muy pequeña soñaba con ser una estrella en las artes, desempeñándose como modelo, bailarina por varios años de belly dancing, destacándose en eventos en el Centro León; durante un tiempo se desempeñó como bailarina de ballet y actuación.

De los primeros pasos de Lenexx en Estados Unidos fue su actuación de voz para anuncios de televisión, pero no dejaba de escribir en su cuaderno palabras que parecían poesía y que tiempo después se volverían canciones que les dio color.

Lenexx estudia Music Engineering en Estados Unidos para crear mejores habilidades con la creación de ritmos musicales.

El portugués es su idioma favorito, el cual aprendió a través de videos musicales y la red social TikTok; además, su recién vista por Brasil la motivó a practicar la lengua que tanto le apasiona.

Lenexx, la joven dominicana que comparte su pación por la música de República Dominicana y Brasil.Cortesía de la entrevistada

“Siempre veo videos; yo como que sustituí todo lo que yo veo, incluso mi algoritmo de TikTok y todo, por contenido de allá, de gente de Brasil. Cuando estaba en Brasil, al nadie hablar inglés ni español, era obligado hablar todo el tiempo en portugués”, cuenta sobre su experiencia.

Inicios en la música



En sus inicios en la música, la joven se dedicaba a producir música para otros artistas desde un pequeño estudio, en la escuela donde estudiaba y, al verse motivada por su maestra, grabó un tema musical; este fue el empujón para lanzar su carrera.

Cuando pensaba que todo marchaba bien, inició la pandemia, razón que la alejó de la cabina por un tiempo, pero no paró su proyecto y a través de su Instagram publicaba freestyle, una improvisación de rap.

En búsqueda de mayores oportunidades en la música, Lenexx conoce a DLo (Damil Coste), quien se destaca como su manejador y productor, esté ayudando a impulsar la carrera.

La artista emergente lanzó su primera canción llamada “¿QUÉ TU QUIERE?”, en diciembre de 2021 en colaboración con Nelly Nelz; este tema musical cuenta con al menos 54,832 vistas en el canal de YouTube de Lenexx.

Sus inicios estaban marcados con rap, pero con el tiempo fue descubriendo su esencia; dentro de esto escribió "Vulnerable", canción que lanzó tres años después de escribirla y ahora cuenta con más de 1,956,816 vistas en YouTube, siendo este su primer millón.

“Mis videos los graba, DLo con una camarita que nosotros tenemos; yo lo edito, hago los covers, la música y todo lo estamos haciendo entre nosotros dos”, dijo.

Video VIDEO. Lenexx - Vulnerable.



Nuevos proyectos



Lenexx se siente conectada con el ritmo funk y el reggaeton que la conecta a sus raíces dominicanas; sueña con unir estos dos géneros y crear el funketon.

En la actualidad trabaja en su álbum llamado “Funketon”, sobre el reggaeton vieja escuela de República Dominicana y el funk de Brasil. A este proyecto le gustaría incluir a Brray y Randy Nota Gram, dos artistas puertorriqueños.

El 22 de octubre lanzará su tema "Hicimo", en el que ha estado trabajando desde Brasil y planificando su evento el 19 de diciembre en Nueva York en compañía del artista emergente, SOBS Dariel Amant.

Los artistas que la inspiran son Anitta, Pedro Sampaio, Kevinocris, MC Gabzin; además, le gustaría colaborar con Nathy Peluso, Eladio Carrión y Sia, mientras que cantantes dominicanos, Natti Natasha, La Gabi, Rmand y Valentina Música.