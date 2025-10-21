Laura Pausini anuncia disco con temas de artistas latinos entre ellos Bad Bunny

Laura Pausini lanzará el próximo año 'Yo canto 2', un disco con nuevas versiones de canciones de artistas de España y Latinoamérica como 'Turista' de Bad Bunny, y 'Eso y más' del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, según reveló este martes la artista italiana en la Semana de la Música Latina de Billboard.

La intérprete, quien anunció también una gira para acompañar el álbum que comenzará en marzo próximo en España, reveló que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez, le escribió cuando ella subió en sus redes sociales una interpretación de 'Turista', una de las motivaciones detrás de la nueva producción.

"Benito me escribió en 'DM' (mensaje directo) de Instagram, diciendo que él nunca se hubiese imaginado que un día cantaría una de sus canciones, yo le agradecí mucho por haberla escrito porque hay una motivación personal por la cual me gusta, además de darme escalofríos cuando escucho su versión y también la mía", relató.

Pausini presentó en el teatro The Fillmore de Miami Beach la portada de su disco, que considera su "primer homenaje a los compositores, cantantes y artistas de España y toda América Latina".

El álbum, que retoma la idea de su material 'Yo canto' de 2006, tendrá una versión en español y una en italiano, cada una con 20 canciones, salvo 'Mi historia entre tus dedos' ('La mia storia tra le dita') del italiano Gianluca Grignani, que aparecerá en ambas.

La italiana narró que la idea de cantar 'Turista' de Bad Bunny le surgió mientras "estaba manejando aquí en Miami" y sonó la canción, que ella considera apropiada para su estilo.

"Me encanta tantísimo la idea que él haya comprendido cuánto para mí fue importante realizarla en mi estilo, estimando eso, porque no pasa con todos. Mucha gente piensa que somos opuestos Benito y yo, pero, como ven, hay canciones que no tienen un estilo, en cualquier estilo que la haces vibra algo", opinó.

La artista adelantó que la gira por Europa y América se ampliará hasta por lo menos 2027, cuando se presentará en su primer estadio en Brasil.

También confesó que está en un punto "privilegiado" tras 32 años de carrera, por lo que puede interpretar 'covers', pues deseaba hacer un disco con la música que le gusta cantar en casa y con amigos, aunque esto no le implique regalías, además de ser amante del karaoke.

"El disco es como mi vida, es un viaje que yo hice, empecé desde España, estuve en Chile, en Argentina, México, Norteamérica, Colombia, Venezuela. Hay mínimo una canción por cada nación", expuso, sin revelar más canciones.

Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en estos galardones el próximo jueves en Miami, lo que culminará la actual Semana de la Música Latina de Billboard 2025, en la que también estarán artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Peso Pluma, Pablo Alborán, Aitana y Gloria Estefan.