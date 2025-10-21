Bonny Cepeda enfrenta juicio por supuesta violación a la ley de derecho de autor por el tema “Pena”

Bonny Cepeda se enfrenta a un proceso judicial en los tribunales dominicanos, acusado de violación a la ley de derechos de autor por la canción “Pena por ti” tras supuestamente atribuirse la autoría de la composición, haber mutilado y poner a disposición del público, sin la debida licencia, la obra original de Luis Segura.

El proceso continuó su desarrollo este 21 de octubre del 2025, por ante la Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del juzgado de Primera instancia del Distrito Nacional, República Dominicana, cuyo tribunal conocerá la acusación que pesa sobre Cepeda desde el 22 de noviembre del 2024, mediante la cual se le señala como responsable de violación del Derecho de Autor.

Fernando Antonio Cruz Paz (Bonny Cepeda), con el título de “Pena”, se ha atribuido ilegalmente, los derechos autorales de lírica, melodía y composición de “Pena por ti”; transfirió Derechos de Editora y Distribución a terceros, usufructuando ilegalmente los beneficios económicos que ha generado la composición durante más de cuarenta años.

La demanda también establece que el señor Luis Gonzaga Segura, nunca autorizó a Paz (Bonny Cepeda), ni a nadie que trabaje con él, para él, en su nombre o bajo su dirección a mutilar la composición “Pena por ti” de ninguna manera. Por tanto, el señor Cruz Paz (Bonny Cepeda), ha actuado en franca violacion a lo estipulado en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

Luis Segura, está siendo representado por los abogados Manuel Fermín Cabral, Graciano Gaillard, Nathanael Concepción y Julián R. Gómez Mencía.

Segura, de 86 años de edad y más de 60 de ellos dedicados a la composición e interpretación, sostiene que escribió y musicalizó “Pena por ti” en el año 1981, a la cual llama “Su segunda madre”, lamentó ser víctima y enterarse de esta situación en el ocaso de su carrera, de haberse visto impedido por más de cuatro décadas de beneficiarse de la más popular de sus composiciones, debido a que el señor Bonny Cepeda ha explotado comercialmente ese tema, en Centroamérica, Suramérica y a través de distintas empresas internacionales dedicadas a la comercialización de la música.

Pena por ti, es la más emblemática pieza musical del cantautor dominicano, al grado de que fue la canción presentada ante la UNESCO como celebración de aquel acontecimiento histórico, cuando este órgano de Naciones Unidas en el año 2019, declaró la Bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, exponiendo esta canción como el más

auténtico símbolo de este género musical dominicano; e igualmente seleccionada para el baile de bachata que implantó el Récord Guiness de mayor cantidad de personas bailando este ritmo al mismo tiempo de manera sincronizada.

Sin embargo, debido a la acción no autorizada del señor Cepeda, al alterar el título y mutilar las letras de “Pena por ti”, esta composición ha perdido la nacionalidad dominicana en países sudamericanos, como Venezuela, Colombia y Ecuador, en este último, “Penas” (versión infractora por Bonny Cepeda), se ha vendido como original del país ante la gran popularidad adquirida en voz del intérprete Norberto Enrique Vargas Marmol, alias Aladino “el mago de la Rockola”, quien la convirtió en uno de los temas más acogidos y reconocidos de esa nación, otros artistas, entre ellos Iván Cruz, en Perú, se han beneficiado sin la debida autorización de la obra original de Luis Segura. De esta manera privando al autor no solo de sus derechos económicos, sino de la paternidad de su obra.

La icónica bachata está contenida en el álbum de Luis Segura, que lleva el mismo nombre de la composición en cuestión (Pena por ti) publicado en el año 1982, a partir de cuándo se hizo popular en la voz de su autor, convirtiéndose con el transcurrir de los años en un himno del género Bachata y en una pieza importante de la identidad musical dominicana.

Para los premios Latin Grammy 2021, Luis Segura, se convirtió en el artista de mayor edad en ese momento en ser nominado, por el álbum musical “El Papá De La Bachata, Su Legado”, en donde 40 artistas de diferentes géneros, generaciones y nacionalidades tributaron su trayectoria al interpretar junto a él composiciones de su autoría.

Luis Segura, en el 2023 fue galardonado con el premio más importante del arte dominicano, “El Gran Soberano”, ocasión en que también ganó otros dos premios soberanos por una de sus canciones. Presentó ese mismo año su concierto “Fin de la historia”, como colofón de su exitosa carrera, espectáculo también nominado a los Premios Soberanos 2024.

Su gran legado es reconocido por el público, consagrado por sus colegas y ratificado por el Senado de la República Dominicana, quienes por su creación, constancia, trayectoria y grandes aportes en favor del arte y la cultura nacional, en el 2020 lo declararon como “El Papá de la Bachata”.