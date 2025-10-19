Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Sam Rivers, el bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit, murió el sábado, según las publicaciones en las redes sociales de sus compañeros de banda.

La banda no reveló dónde murió Rivers ni las circunstancias, pero lo elogió como "pura magia" y "el alma en el sonido".

"Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado", escribieron en una publicación grupal de Instagram. "Su talento era sin esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme".

Fred Durst, el líder y vocalista principal de la banda, publicó un vídeo el domingo por la mañana que relataba cómo se conocieron en un club en Jacksonville Beach, Florida, y pasaron a ser estrellatos musicales y actuaciones en todo el mundo. Durst dijo que ha derramado "galones y galones de lágrimas desde ayer".

"Realmente tuvo un impacto en el mundo y su música y su don es el que va a seguir dando", dijo Durst. "Simplemente lo amo tanto".

Rivers, de 48 años, había hablado de beber mucho que había causado enfermedad hepática. Dejó la banda en 2015 y recibió un trasplante de hígado antes de reunirse con Limp Bizkit tres años después.

Limp Bizkit ha programado una gira por América Central y del Sur que comenzará en la Ciudad de México a finales de noviembre.

Durst dijo que él y Rivers compartían el amor por la música grunge, llamando a las bandas Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots.

"Tenía este tipo de habilidad para sacar esta hermosa tristeza del bajo que nunca había escuchado", dijo Durst, llamando a Rivers "tan talentoso que no puedo explicar".

Limp Bizkit, con raíces en Jacksonville, Florida, surgió a finales de la década de 1990 con un sonido que combina rock alternativo, heavy metal y rap.

Su sentido del humor fuera de la pared se refleja en los títulos de su mega álbum de ventas de 2000, "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", y un sencillo lanzado el mes pasado, "Making Love to Morgan Wallen".