Shakira recorre los álbumes que definieron su carrera con Spotify Anniversary

Para celebrar el 30 aniversario de Pies Descalzos y el 20 aniversario de Oral Fixation (Vol 1 & 2), dos de los álbumes más icónicos de Shakira y que continúan enamorando a fans de todas las generaciones, Spotify une fuerzas con la superestrella colombiana para una edición especial de Anniversary.

En Spotify Anniversaries, la artista reflexiona, discute el impacto y comparte historias nunca antes contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes. Los episodios también incluyen a la artista interpretando nuevas versiones de sus canciones más queridas. Los EPs de esas nuevas canciones podrán encontrarse exclusivamente en Spotify.

En este episodio, Shakira hace un recorrido por los álbumes que definieron su carrera global, desde Pies Descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hasta Oral Fixation, que marcó el crossover de la artista y la consolidó como un fenómeno global. Los fans pueden visitar la Página de Cuenta Regresiva en Spotify para conocer la lista de canciones de este especial Anniversary antes de su lanzamiento.

En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos más queridos, como “Hips Don’t Lie”, con una presentación poderosa y una historia personal. Junto a Ed Sheeran, Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su carrera e inspiró a generaciones.

Juntos, los álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales, lo que prueba que la música de Shakira continúa siendo tanto poderosa como relevante. En tan solo Estados Unidos, la audiencia ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones. A nivel mundial, ambos discos resonaron en gran medida en México, país que supera en reproducciones a cualquier otra nación, incluida la natal Colombia de Shakira.

Los fans de todas las edades siguen conectando con estos clásicos. Más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales.

Otros puntos destacados:

Luego de su presentación en el Super Bowl de 2020, Pies Descalzos registró un incremento del 117% en las reproducciones semanales globales, mientras que Oral Fixation experimentó un incremento aún mayor, del 213%, en comparación con la semana anterior.

Top Cinco Canciones Globales — Oral Fixation

1. Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)

2. La Tortura (feat. Alejandro Sanz)

3. Día de Enero

4. Las de la Intuición

5. No (feat. Gustavo Cerati)

Top Cinco Canciones Globales — Pies Descalzos

1. Antología

2. Estoy Aquí

3. Pies Descalzos, Sueños Blancos

4. ¿Dónde Estás Corazón?

5. Un Poco de Amor