"Jezabel y Judas, sin duda, haciéndote el mal te ayudan", la salsa de Daddy Yankee con varias indirectas

"Jezabel y Judas" es el título del tema número 7 del primer álbum cristiano, 'Lamento en baile', de Daddy Yankee.

El artista urbano, líder del reggaetón, incursiona en el género salsa con una canción que estaría dedicada a su exesposa, Mireddys González, y a su exmanager Raphy Pina por la letra que salió a la luz hace dos días con un coro que incluye un mensaje claro sobre la traición.

“A Judas le das comida, le salvas hasta la vida, lo visitas en la cárcel, después se te vira”, canta Yankee refiriéndose indirectamente a Raphy Pina, a quien consideraba su amigo y visitó en prisión en 2023, cuando el empresario cumplía condena por posesión ilegal de armas de fuego a tres años y cinco meses de prisión (41 meses).

"El Cangri" también hace alusión a una mujer, que muchos aseguran se trata de González, quien tuvo a sus dos hijos menores y estuvo casada por 30 años con el cantante.

"Fatal, venenosa, manipuladora y cruel. Se mueve por la' sombra', le llaman Jezabel... Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, ma-ma-ma-malísima

Qué mala, ma-ma-ma-malísima, pero qué bien hace el papel de víctima", dice otro verso.