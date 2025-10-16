Fans de Taylor Swift inundan museo alemán para ver una pintura que evoca video 'The Fate of Ophelia'

Un museo alemán se vio inesperadamente invadido por fans de Taylor Swift porque una de sus pinturas tiene un sorprendente parecido con la escena inicial del actual éxito número uno de Swift, “The Fate of Ophelia”.

Cientos de visitantes adicionales llegaron al Hessische Landesmuseum en la ciudad de Wiesbaden, en el centro de Alemania, durante el fin de semana para admirar la pintura, y una familia viajó desde la ciudad norteña de Hamburgo especialmente para la ocasión, dijo la portavoz del museo Susanne Hirschmann a The Associated Press el jueves.

Entre los visitantes había también numerosas familias estadounidenses destinadas en una base del ejército estadounidense en Wiesbaden.

El objetivo de los Swifties : una pintura Art Nouveau de Friedrich Heyser que representa a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.

En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente se vuelve loca y se ahoga.

El óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de nenúfares blancos. Se desconoce el año exacto de creación de la pintura, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900.

En la escena de apertura del video de la exitosa canción “The Fate of Ophelia”, Swift asume el papel de Ophelia y se transforma en una pintura viviente.

La escena muestra similitudes con la obra de Heyser, dijo el director del museo, Andreas Henning, a la agencia de noticias alemana dpa.

Hirschmann comentó que el equipo del museo reconoció el parecido a principios de mes y decidió invitar a los Swifties a una visita especial el mes próximo. Tras publicar el anuncio de la visita en su sitio web, la noticia de la pintura de Ofelia se viralizó rápidamente en internet.

"Estamos disfrutando mucho de esta atención, es muy divertido", dijo Hirschmann a la AP, y agregó que todos los fanáticos que se presenten a la gira del 2 de noviembre "Taylor Swift's 'Ophelia' en el museo de Wiesbaden" vestidos como la estrella del pop o como "la trágica belleza Ophelia" podrán asistir a la gira de forma gratuita.

Hay solo un problema: el tour ya está completamente reservado, por lo que el museo posiblemente tenga que agregar tours adicionales para todos los fanáticos de Swiftie amantes del arte.

Henning dijo que el museo ya ha intentado contactar con la cantante, pero hasta ahora no ha tenido éxito. "Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original algún día", dijo.

“Nos sorprende y nos alegra que Taylor Swift haya usado esta pintura del museo como inspiración para su video”, dijo Henning. “Esta es, sin duda, una gran oportunidad para atraer al museo a personas que aún no nos conocen”.

El museo dijo que no sabe con certeza si la obra de arte sirvió como modelo para la canción de Swift, que actualmente es un éxito número uno tanto en Alemania como en Estados Unidos.