Muere D'Angelo, leyenda del soul y el R&B, tras padecer cáncer de páncreas

D'Angelo, leyenda del R&B y el soul, falleció a causa de cáncer de páncreas, informaron este martes medios estadounidenses. Tenía 51 años.

Nacido como Michael Eugene Archer en 1974 en Virgina, la historia de D’Angelo es la de muchos otros artistas que salen de barrios estadounidenses.

Hijo de un pastor religioso, influenciado por la música, tocaba instrumentos desde su niñez y ganó el popular concurso de talento amateur del legendario teatro Apollo de Harlem.

ARCHIVO - D'Angelo y The Vanguard se presentan en el Teatro Apollo de Nueva York el 7 de febrero de 2015. (Foto de Mark Von Holden/Invision/AP, Archivo)Mark Von Holden

El intérprete de "Brown Sugar" falleció en Nueva York, según fuentes cercanas a su familia y a su exmánager, Kedar Massenberg, reseñó el portal TMZ.

D'Angelo colaboró con figuras como Jay-Z, Snoop Dogg y Q-Tip, tras irrumpir en la escena musical en 1995 con su álbum debut en solitario, "Brown Sugar".

El artista ganó cuatro premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de R&B por "Voodoo" en 2001 y "Black Messiah" en 2016. También obtuvo un galardón como Mejor Canción de R&B en 2016 por "Really Love" y Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por "Untitled (How Does It Feel)".

Le sobreviven tres hijos, uno de ellos fruto de su relación con la también cantante Angie Stone, fallecida en marzo de 2025.

ARCHIVO - D'Angelo se presenta durante el FYF Fest en el L.A. Memorial Sports Arena & Exposition Park en Los Ángeles, el 23 de agosto de 2015. (Foto de Rich Fury/Invision/AP, Archivo)Rich Fury/Invision/AP

La familia del cantante confirmó su muerte en un comunicado publicado en el portal de la revista Variety.

“La brillante estrella de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida… Después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, estamos desconsolados al anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fanáticos en todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa y deja esta vida hoy, 14 de octubre de 2025", indica el documento de prensa.

Luego agrega: "Nos entristece que solo pueda dejar queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de una música extraordinariamente conmovedora. él deja atrás".

En el comunicado la familia pide "que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para llorar su fallecimiento y al mismo tiempo celebrar el regalo de la canción que le dejó al mundo”.