Kylie Jenner debuta en la música con una canción en inglés con traducción en español

La modelo, influencer y empresaria estadounidense Kylie Jenner debuta en el mundo de la música con ‘Fourth Strike’, una colaboración con el dúo de pop Terror Jr..

La canción que la hermana pequeña del clan Kardashian colgó en su cuenta de Youtube es una continuación de ‘3 Strikes’, que hace una década fue utilizada en la campaña publicitaria para el lanzamiento de los brillos labiales de su firma de cosméticos, Kylie Cosmetics.

‘3 Strikes’ fue de hecho el primer tema de Terror Jr., integrado por la vocalista Lisa Vitale y el productor y compositor David «Campa» Benjamin Singer-Vine.

Jenner desmintió en Instagram que ella participara en esa primera canción.

«Hace 10 años hubo un pequeño rumor de que yo era quien realmente cantaba en ‘3 Strikes’! ¡No era yo (ojalá lo hubiera sido)! Así que tuve la idea de unirnos para ‘Fourth Strike’ ¡y que esta vez sí fuera yo la artista invitada! @terror.jr gracias por hacer otra canción perfecta y por confiar en mí para aparecer realmente en esto. Estaba taaaan nerviosa, pero muy agradecida», dijo.

En esa plataforma, donde tiene 392 millones de seguidores, publicó imágenes en el estudio de grabación.

La influencer utilizó esa misma red para anunciar que este 18 de octubre lanzará King Kylie Collection, una edición especial inspirada en algunos de sus productos icónicos de hace una década.

«Esta colección King Kylie es verdaderamente para ustedes!

Ustedes son la razón por la que mis mayores sueños en el mundo de los cosméticos se hicieron realidad, y sin vuestro apoyo no estaría aquí… ¡10 años después!», dijo.

Entre sus próximos proyectos figura además su participación en la película ‘The moment’, dirigida por Aidan Zamiri a partir de una idea original de la cantante Charli XCX, que verá la luz en 2026 y que también contará con Alexander Skarsgard, Rosanna Arquette y Rachel Sennott.