El intérprete urbano Yowwzy lanza “Superación”, un álbum cristiano

El intérprete urbano Yowwzy, anteriormente conocido como Jou C, presenta su nuevo álbum “Superación”, una producción que marca un antes y un después en su carrera musical.

Este primer proyecto como artista cristiano surge tras una transformación personal y espiritual, y llega con un mensaje claro de fe, esperanza y superación, todo desde la perspectiva auténtica del género urbano.

“Superación” se compone de 12 canciones cargadas de contenido positivo, letras inspiradoras y colaboraciones de alto calibre, destacando temas como “En victoria”, “Tu sangre” y “Súbele el volumen a Cristo”.

El álbum está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, y en todas las plataformas digitales, de la mano de Aparataje Distribution. Este disco representa una nueva etapa en la carrera de Yowwzy, quien apuesta por llevar su mensaje de fe y redención a nuevas audiencias a través de una propuesta musical moderna, sincera y transformadora.

Video VIDEO OFICIAL. #Yowwzy #EnVictoria



COLABORACIONES CON PROPÓSITO

El disco cuenta con la participación de reconocidas voces del ámbito cristiano como Ricky Webber, Gerson Kelly y Mario Latin, consolidando a Yowwzy como una nueva voz con peso dentro del movimiento de música cristiana contemporánea.

“Este álbum es el resultado de un proceso de transformación personal y artística. Cada canción nace de una vivencia real, con el deseo de llevar esperanza a quienes atraviesan sus propias luchas”, expresó Yowwzy durante una entrevista reciente.

El sencillo principal, “En Victoria”, tiene un video oficial que ha captado la atención del público, consolidando esta nueva etapa del artista como una propuesta fresca dentro del movimiento cristiano urbano.