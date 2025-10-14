Familia de Henry Hierro informa que el músico atraviesa un "proceso de salud delicado"

El músico Henry Hierro atraviesa una "delicada" situación de salud, pero se encuentra estable, según informó este lunes su hermano, Willy Hierro.

"Su mayor deseo es recuperarse pronto para volver a los escenarios y continuar compartiendo su arte, la pasión que ha dado sentido a toda su vida", dice una publicación compartida en redes sociales.

Asimismo, señaló que cualquier información relacionada con el estado del cantante y arreglista será comunicado por la misma vía.

"En este momento, su familia y su equipo piden comprensión y respeto a su privacidad, permitiéndole la calma y el espacio necesarios para su recuperación", añadió.

"Nuestro amado Henry es un hombre profundamente espiritual y fiel creyente de Dios; tenemos la plena confianza de que el Señor le devolverá su salud", indicó.