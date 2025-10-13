Andy Lucas se dieron un último abrazo y sellaron el final del dúo musical tras dejar miles desolados

Llevaban más de 22 años cantando juntos y varios amagando con separarse y, finalmente, el pasado viernes, sucedió; Andy y Lucas, Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, dieron su último concierto juntos y se lanzaron a una nueva vida que dejaba desolados a miles de seguidores.

Fue al final de un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid; Andy Lucas se dieron un último abrazo y sellaron el final anunciado de su gira de despedida ‘Nuestros últimos acordes’ en un concierto que se anunciaba como “único e irrepetible”, y del que han corrido ríos de tinta en las redes sociales de sus seguidores.

El de Vistalegre fue el último concierto de una despedida que comenzó el año pasado en Cádiz y que les ha llevado por ciudades europeas como París, Londres, Edimburgo o Dublín, y ciudades de toda España como Ciudad Real, Algeciras, Segovia o Vigo.

Un concierto en el que repasaron sus grandes éxitos coreados a pleno pulmón por los miles de fans que abarrotaban el recinto y que fueron testigos del último y frío abrazo de los antaño buenos amigos.

La salud de Lucas, afectado por problemas cardíacos, marcó inicialmente la decisión sobre la despedida del dúo tras dos décadas de éxitos, una decisión que se hizo más fácil con la creciente distancia y la tensión entre ambos intérpretes, según se rumoreaba desde hacía meses.

Llevaban cantando juntos desde 2003

Los gaditanos Morales y González, que es como se llaman realmente, llevaban cantando juntos como dúo desde 2003, veintidós años que marcaron una época en la música española.

Su debut, con un álbum homónimo que produjo Alejo Stivel, tuvo un gran éxito, sobre todo el sencillo ‘Son de amores’, que se convirtió en su tarjeta de presentación en Latinoamérica; fue un fenómeno de ventas, con ocho ‘platinos’ por sus 750.000 copias vendidas.

El éxito continuó con su segundo álbum, ‘Desde mi barrio’ (2004), que alcanzó el triple platino.

A pesar de los desafíos de la piratería, en 2007, su tercer trabajo, ‘Ganas de vivir’, también logró el estatus de disco de platino. A lo largo de los años, lanzaron varios álbumes exitosos, incluyendo ‘Con los pies en la tierra’ (2008), ‘Pido la palabra’ (2010), ‘El ritmo de las olas’ (2012), e ‘Imparable’ (2016).

«La aventura acaba aquí»

«Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí», dijo Lucas el verano de 2024, al principio de esta nueva gira; una gira que acabó el sábado dando las gracias a su “compañero y hermano de vida” por “cada canción, por cada risa, por cada locura y también por cada momento difícil que también hemos tenido”, según las grabaciones que se han difundido de la actuación.

“Hoy cerramos un ciclo, o nunca se sabe… Pero lo hacemos con el corazón lleno. Más que un final, esto es la celebración de la música, de la amistad y de todo lo que hemos logrado juntos, amigo mío”, añadía antes de fundirse en un tímido abrazo.

Por su parte Andy, quien ya ha anunciado que seguirá su camino musical en solitario, se dirigió a sus fans y a su familia allí presente para darles “muchas gracias, porque tanto Lucas como yo hemos podido tener 22 años y medio de carrera, con altibajos y muchas historias, pero siempre ahí habéis estado vosotros. Gracias a eso, nosotros seguimos aquí o hemos llegado hasta aquí”.

Y el pabellón se llenó de lágrimas de seguidores desolados y las redes de mensajes de apoyo y agradecimiento.

“Sois parte de la banda sonora de mi vida, y eso, por mucho que os separéis, seguirá siendo así eternamente”, escribió uno de sus fans en Instagram resumiendo el sentir de cientos de miles.