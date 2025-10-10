Rioz: el artista que promueve la superación personal a través de su música

Un pupilo de Roy Tavaré está tomando fuerza y resaltando por su propio talento: Rioz.

El músico describe a Tavaré, con quien tiene varias composiciones de merengue y pop, incluyendo su sencillo "Tu amor", como un mentor en el arte.

"Trabajar con él es como descubrir ciertas cosas que yo desconocía dentro de la industria de la música", confesó Rioz sobre su relación profesional con Roy Tavaré durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Junto a Roy también ha trabajado en proyectos para Pirou Pérez y la banda sonora de la película "Diario, Mujer y Café" de Roselyn Sánchez, que inicialmente sería para hacer jingle y logró realizar tres canciones para dicha cinta cinematográfica.

Con su tema promocional, Rioz promueve la superación personal en medio de los momentos difícil que puede enfrentar el ser humano.

¿Cómo fueron los inicios de Rioz?

"El proyecto de Rioz nació pospandemia, hace tres años y medio presenté credenciales con "Carola" (2022), con este sencillo entonces estoy volviendo a alimentar la carrera", explicó el cantante.

Entre sus influencias, Rioz mencionó a Michael Jackson, Juan Gabriel, Juanes, Maná, La Ley, y del país, Aljadaqui, Pavel Núñez, Wason Brazobán y Toque Profundo.