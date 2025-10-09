Bad Bunny, Romeo Santos y Selena lideran lista de los 100 álbumes latinos más exitosos del siglo 21

"YHLQMDLG" de Bad Bunny es el álbum latino No. 1 en la lista Top Latin Albums of the 21st Century de Billboard, informó este miércoles la revista estadounidense.

Después del fenómeno de la música urbana, en segundo lugar se encuentra el astro de origen dominicano Romeo Santos con su disco en solitario "Fórmula, Vol.2" (2014), además de su álbum con Aventura, "Todavía me amas: Lo mejor de Aventura", en la posición 7.

Seguido de "X 100pre" (2018), de Bad Bunny, quien también figura en el puesto número 6 con "Un Verano Sin Ti" (2022) y en el número 10 con "El último tour del mundo" (2020), están la reina del tex-mex Selena con "Ones" (2002) y Ozuna con "Odisea" (2017), ocupando los puestos número 4 y 5 respectivamente.

El artículo de Billboard explica que: El ranking retrospectivo se basa en el desempeño en la lista Top Latin Albums desde el inicio del año 2000 hasta el final de 2024.

LISTA COMPLETA:



1. Bad Bunny, YHLQMDLG 2. Romeo Santos, Fórmula, Vol.2 3. Bad Bunny, X 100pre 4. Selena, Ones 5. Odisea, Ozuna 6. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny 7. Aventura, Todavía me amas: Lo mejor de Aventura 8. Juanes, Un Día Normal 9. Daddy Yankee, Barrio Fino 10. Bad Bunny, El último tour del mundo