Una bachata, "Propuesta indecente", es la mejor canción del siglo 21, después de "Despacito"

La bachata "Propuesta indecente" (2013) de Romeo Santos ocupa la posición número 2 en la lista de las 100 mejores canciones latinas del siglo 21, según la revista estadounidense Billboard.

"La voz ultrasuave y dulce de Santos llevó la bachata dominicana de la diáspora a una audiencia global, y con el lanzamiento de Fórmula, Vol. 2, declaró su dominio en el género. El álbum debutó en el No. 1 de la lista Top Latin Albums en 2014, impulsado en parte por “Propuesta indecente”, un sencillo que se mantuvo en la cima de Hot Latin Songs durante cuatro semanas", dice el artículo.

El tema de Santos que corresponde al álbum "Fórmula, Vol.2", también considerado el segundo mejor álbum latino del siglo 21, se encuentra dentro del listado después de “Despacito” (2017) de Luis Fonsi y Daddy Yankee, junto a Justin Bieber.

Sobre la colaboración de los puertorriqueños y el canadiense, el medio destaca que: "está en su propia liga. Liderando Hot Latin Songs durante un récord de 56 semanas entre 2017 y 2018, ostenta el reinado más largo no solo en el último cuarto de siglo, sino en los 39 años de historia de la lista. La canción también marcó un hito importante para Justin Bieber, introduciéndolo a la escena musical latina y otorgándole su primer No. 1 en un chart latino de Billboard. En el Hot 100, acumuló 16 semanas en el No. 1, la mayor cantidad para una canción en español desde que comenzó la lista en 1958".

LISTA COMPLETA:

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

2. Romeo Santos, “Propuesta indecente”

3. Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dakiti”

4. Son by Four, “A puro dolor”

5. Black Eyed Peas x J Balvin, “RITMO (Bad Boys for Life)”

6. Luis Fonsi, “No me doy por vencido”

7. Nicky Jam & Enrique Iglesias, “El perdón”

8. Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

9. Shakira feat. Alejandro Sanz, “La tortura”

10. Flex, “Te quiero”