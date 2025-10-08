Legislador de EEUU propone a cantante de corriente de Trump para el Super Bowl en lugar de Bad Bunny

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, criticó este miércoles la elección de Bad Bunny para el intermedio del Super Bowl y propuso en su lugar al cantante de country Lee Greenwood, cuya música suele sonar en los mítines de Donald Trump.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny, pero me parece una decisión terrible”, afirmó Johnson al ser preguntado por un reportero en los pasillos del Congreso.

El legislador consideró que el artista “no atrae a un público amplio” como el del Super Bowl, un evento en el que, recordó, “hay muchos ojos puestos”, incluidos los de los más jóvenes.

Johnson sugirió que una opción más apropiada habría sido Greenwood, autor del tema patriótico “God Bless the USA”, convertido en himno no oficial de los republicanos y del movimiento trumpista.

Su opinión coincide con la del propio Trump, quien aseguró no haber oído hablar nunca de Bad Bunny y calificó su elección de “absolutamente ridícula”.

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara (California), ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español.

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, hará historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Poco después del anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que el Gobierno desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de realizar redadas migratorias en el marco del Super Bowl.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas sobre su participación durante su monólogo como anfitrión invitado del programa “Saturday Night Live” (NBC), en el que se dirigió al público con algunas frases en español.

“Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, sentenció.