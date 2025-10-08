Aumentan las reproducciones de música de Bad Bunny tras anuncio de actuación en el Super Bowl 2026

El catálogo musical de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny ha experimentado un aumento en las reproducciones desde que se anunció su actuación en el medio tiempo del Super Bowl de 2026.

Según Luminate, empresa de datos y análisis de la industria, la música latina se consume principalmente a través del streaming. Descubrieron que Bad Bunny experimentó un aumento del 26 % en las reproducciones bajo demanda en Estados Unidos tras el anuncio del 28 de septiembre, pasando de 173 millones nueve días antes del anuncio a 218,5 millones en los ocho días posteriores.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, declaró recientemente que la preocupación por la deportación masiva de latinos influyó en su decisión de no viajar a Estados Unidos continental durante su residencia. Actúa en español y lo hará en el Super Bowl, demostrando una vez más que conectar con el público estadounidense e internacional no requiere cantar en inglés.

Desde que la NFL , Apple Music y Roc Nation anunciaron que Bad Bunny liderará las festividades del medio tiempo desde el Levi's Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California, la selección ha provocado conversación.

Para sus fans, la llegada de Bad Bunny al Super Bowl se considera un hito para la cultura latina . Ese sentimiento está sin duda relacionado con su recién concluida residencia de 31 fechas en Puerto Rico, que atrajo a aproximadamente medio millón de personas a la isla durante la baja temporada turística de verano y generó un estimado de $733 millones para la isla.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, declaró en un comunicado que lo que Bad Bunny ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos honra tenerlo en el escenario más grande del mundo.

Es un conocido creador de éxitos mundial que vincula su música con la identidad puertorriqueña, la política colonial y las luchas de los inmigrantes.

El sábado, Bad Bunny presentó el estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live” con algunas bromas sobre su próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Ha sido crítico durante mucho tiempo del presidente Donald Trump y apoyó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Algunos partidarios de Trump consideran que su participación en el Super Bowl es una decisión política divisiva.

"Nunca he oído hablar de él", dijo Trump en una entrevista en la cadena de noticias conservadora Newsmax cuando le preguntaron sobre Bad Bunny. "No sé quién es... No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para conseguir entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo".