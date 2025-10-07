Dúo Crill & Clos presenta credenciales en República Dominicana

El dúo dominico-americano Crill & Clos anunció su lanzamiento oficial en la República Dominicana, en un encuentro con la prensa especializada en la que ofrecieron detalles de su proyecto musical, el cual han estado desarrollando desde el pasado año.

Desde el lanzamiento del sencillo “Amigos”, el dúo Crill & Clos ha venido desarrollando una carrera ascendente, consolidándose con el estreno de la bachata “Contando estrellas”, tema que lo ha llevado a playas extranjeras, como Colombia, Panamá, Nueva York y República Dominicana.

Sobre su incursión en la bachata, los jóvenes cantantes expresaron que este género musical siempre ha estado “en nuestro ADN”, por lo que seguirán en esta línea musical, ritmo que representa a la República Dominicana en todo el mundo.

En esta oportunidad también presentan el estreno de “Mal agradecida”, una bachata tradicional con toques modernos al estilo de Crill & Clos.

Sobre “Mal agredecida”, tema que van a promocionar desde este semana, Clos expresó que se trató de una experiencia real, la cual vivió con una ex novia, y de ahí se desprende sus letras

En rueda de prensa en el salón Barcelona del hotel Catalonia, Crill & Clos comunicaron el interés que tienen de proyectarse en su país de origen a través de sus canciones.

Con una nueva visión y un enfoque fresco, Crill & Clos han decidido explorar y abrazar la diversidad de la música en español, incursionando en diferentes géneros musicales que reflejan su versatilidad y creatividad.

“Nosotros somo productores, músicos y compositores, pues nos preparamos muy bien para esto y una muestra de ello es que estamos trabajando con mucho empeño en dar a conocer nuestro proyecto, tanto en la República Dominicana como en otros países de habla hispana, donde nuestra música ha empezado a dar frutos”, expresaron en rueda de prensa, que tuvo como maestro de ceremonia a Michel Miguel Holguín.

Explicaron que se les ha hecho un poco difícil hacer la transición del inglés al español, debido a que su fuerte ha sido el inglés, pero su amor por la bachata los puso en el camino de la música latina.

Video DÚO CRILL Y CLOS (Official Music Video)



Los hermanos Chris y Carlos Estévez, nombres originales de los artistas, se proponen conquistar la plaza dominicana, por lo que ya tienen prevista una gira por República Dominicana, España, Colombia, Puerto Rico, México, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Entre sus planes inmediatos tienen como propósito regresar al país con su propia banda, en una gira de presentaciones por distintos puntos de la República Dominicana.

El equipo de producción estuvo presente, encabezado por Carlos Estévez, Nepo Núñez, Luis Gómez y Edwin Díaz.