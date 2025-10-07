Ciudad Juan Bosch y el Fideicomiso VBC-RD reconocen a Steffany Constanza

El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD), junto a líderes comunitarios de Ciudad Juan Bosch, reconocieron a la artista Steffany Constanza por su destacada entrega y compromiso durante el concierto “¡Que Viva la Patria!”, realizado en la Plaza Camino Real de dicha comunidad.

El tributo a la artista resaltó su admirable profesionalismo y dedicación en una noche que quedará grabada en la memoria de los presentes.

El evento, que fue pospuesto luego de la participación de Steffany Constanza, fue interrumpido por una lluvia torrencial el 10 de agosto de 2025.

Sin embargo, la cantante decidió continuar su presentación hasta culminarla con gran éxito, ganándose el respeto y aplauso del público.

Este show volvió a montarse el pasado domingo 5 de octubre con la participación de la misma Steffany, así como los merengueros Sergio Vargas, El Rubio del Acordeón y El Blachy.

El reconocimiento fue entregado por representantes comunitarios y del Fideicomiso VBC-RD, entre ellos: Máximo Pacheco, líder comunitario; Luisito Pie, medallista olímpico y presidente de la Academia Luisito Pie Ciudad Juan Bosch; Ana Catalina Pérez, presidenta del Consorcio de Propietarios; Brenda Castillo, presidenta de la Fundación Todo por Medio a la Música CJB; Nicolás Ortega, encargado del Pilar de Cultura y Educación del Fideicomiso VBC-RD; Fradiz Paulino Carrasco, encargado de Participación Ciudadana y Relaciones Comunitarias del Fideicomiso VBC-RD; y Ramón Chávez, secretario general del Club CIDDIPAC Ciudad Juan Bosch.

El acto tuvo lugar durante el desarrollo del evento “Super Ultramegamusic – Música en el Corazón del Pueblo”, bajo la producción de Luis Medrano y su equipo, un espectáculo que fue calificado como una obra maestra de la ingeniería del entretenimiento.

Con la animación de Aquiles Correa y Julio Clemente, el evento mantuvo una energía vibrante, en un ambiente familiar y ordenado.

No se permitió el consumo de bebidas alcohólicas, medida que fue respetada por todos los asistentes. Entre aplausos, agua y alegría, el público disfrutó durante más de cuatro horas de las actuaciones de Steffany Constanza, El Blachy, El Rubio del Acordeón y Sergio Vargas, quienes ofrecieron lo mejor de sus repertorios.

Este concierto histórico, un regalo del presidente Luis Abinader y el patrocinio de Banreservas, celebró el trabajo del Fideicomiso VBC-RD en Ciudad Juan Bosch, reafirmando su compromiso con la promoción cultural, la convivencia comunitaria y el fortalecimiento de los valores familiares.