Bad Bunny y Romeo Santos lideran lista de los mejores artistas latinos del siglo 21

Bad Bunny (1), Romeo Santos (2), Daddy Yankee (3), Enrique Iglesias (4) y Marco Antonio Solís (5) son los cinco mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard.

La revista reveló este martes el ranking como resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, donde "El Conejo Malo" ocupa el primer puesto por 16 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs, 9 en Top Latin Albums y un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, "más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986".

Por su lado, "El Rey de la Bachata" logró siete No. 1s en Hot Latin Songs, incluyendo colaboraciones con grandes estrellas como Usher (“Promise”, 2011) y Drake (“Odio”, 2014). Además su álbum debut como solista, Fórmula, Vol. 1, sigue siendo el álbum de un intérprete solista de bachata con el liderazgo más prolongado en Top Latin Albums (17 semanas en el No. 1).

El listado de la revista Billboard, basado en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024, concluye con J Balvin (6), Shakira (7), Aventura (8), Juanes (9) y Ozuna (10).