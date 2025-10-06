Ivy Negro lanza su primer álbum de estudio: "Tártaro"

La cantautora dominicana Ivy Negro presentó su primer disco de estudio, “Tártaro”, una producción cargada de fuerza, vulnerabilidad y fuego interior, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Después de varios adelantos, una gira de medios y un concierto de pre-lanzamiento completamente lleno en Casa de Teatro el pasado 5 de septiembre, Ivy Negro culmina una etapa creativa que da vida a su universo sonoro más personal hasta la fecha.

En "Tártaro", la artista desnuda sus emociones a través de diez composiciones originales que transitan entre el rock, blues, funk, jazz, trova y pop fusión, construyendo una narrativa donde conviven la luz y la oscuridad, el deseo, la introspección y la redención.

“Mi Tártaro personal es mi horno interior: ahí deposito mis heridas, mis dudas, mis errores y mis miedos. Allí se queman, se transforman, se purifican y se convierten en canción. Llamar al álbum así es aceptar que el arte nace de la profundidad, pero no para quedarse allí, sino para emerger distinto, más humano, más verdadero”, expresa Ivy Negro.

Video IVY NEGRO - EL TÁRTARO (Lyric Video)



Inspirado en la mitología griega —donde el Tártaro representa el punto más hondo del inframundo— este álbum se convierte en un símbolo de catarsis artística y emocional.

La producción cuenta con colaboraciones de Frnz Mendini, Rafa Payán y Alejandro Tavárez, además de la mezcla y masterización de Wenn Ferreira. En el tema “Infierno en mi piel”, Ivy comparte autoría con Pablo Cavallo. La artista también recibió coaching vocal de Laura Rivera y Gustavo Medina, consolidando un trabajo de alto nivel interpretativo y técnico.

Ivy Negro agradece especialmente a Kelvin Socorro, Ángel Ortiz y Carl Jackie, por creer en su visión y acompañarla desde los primeros pasos de este proyecto.

SOBRE ELLA

Detrás del nombre artístico está Ivanna De La Cruz, oriunda de San Cristóbal, una creadora apasionada cuya voz y presencia escénica se han destacado en escenarios como el Oktoberfest y en conciertos junto a la legendaria banda Toque Profundo.

Su propuesta se nutre de influencias que van desde Soda Stereo y Gustavo Cerati hasta Joaquín Sabina, fusionando estilos con un sello que la posiciona como una de las nuevas figuras con mayor proyección del rock alternativo dominicano.

Con Tártaro, Ivy Negro no solo presenta un disco: abre una puerta hacia su propio abismo y emerge transformada, encendiendo una nueva llama dentro de la escena musical nacional.