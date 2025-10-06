La estrella del pop convertida en militante Fadel Shaker se entrega al ejército libanés

Una estrella pop libanesa que se convirtió en un militante islámico buscado se entregó el sábado al servicio de inteligencia militar del país, 12 años después de haberse dado a la fuga, dijeron funcionarios judiciales y de seguridad.

Fadel Shaker se encontraba prófugo desde los sangrientos enfrentamientos callejeros entre militantes musulmanes sunitas y el ejército libanés en junio de 2013 en la ciudad costera de Sidón. Fue juzgado en ausencia y condenado a 22 años de prisión en 2020 por apoyar a un "grupo terrorista".

El sábado por la noche, una fuerza de inteligencia militar libanesa llegó a una de las entradas del campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, cerca de Sidón, y detuvo a Shaker, que había estado escondido dentro del campo durante más de 12 años, dijeron dos funcionarios de seguridad y dos judiciales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijeron que la entrega se produjo después de la coordinación entre mediadores y funcionarios del Ministerio de Defensa libanés.

Los funcionarios dijeron que ahora que Shaker está detenido por las autoridades libanesas, las sentencias que recibió mientras estaba prófugo serán eliminadas y será interrogado en preparación para enfrentar el juicio por nuevos cargos de cometer crímenes contra el ejército.

Shaker había negado en el pasado haber jugado algún papel en los enfrentamientos en Sidón y dijo que nunca abogó por el derramamiento de sangre.

El tiroteo de 2013, que enfrentó a los seguidores del clérigo sunita de línea dura Sheikh Ahmad al-Assir contra el ejército libanés, mató al menos a 18 soldados y profundizó las tensiones sectarias en el Líbano entre musulmanes sunitas y chiítas.

En un video subido a YouTube durante el segundo día de combates callejeros en Sidón, un shaker barbudo llamó a sus enemigos cerdos y perros, y se burló de los militares diciendo: "Tenemos dos cadáveres podridos que les arrebatamos ayer", aparentemente refiriéndose a dos soldados muertos.

Shaker se convirtió en una estrella del pop en todo el mundo árabe en 2002 con un éxito rotundo. Casi diez años después, cayó bajo la influencia de al-Assir y conmocionó a sus fans al aparecer junto al clérigo radical en mítines y declarar posteriormente que dejaba de cantar para acercarse a Dios.

En julio, Shaker, junto con su hijo Mohammed, lanzó una nueva canción que se volvió viral en todo el mundo árabe y obtuvo más de 113 millones de visitas en YouTube.

La entrega de Shaker se produce cuando el ejército libanés ha comenzado el proceso de recogida de armas de los 12 campos de refugiados palestinos del Líbano que han estado fuera del alcance de las autoridades libanesas.