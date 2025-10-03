Sean 'Diddy' Combs recibe 4 años de prisión por un caso que involucra prostitución y violencia

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado el viernes a cuatro años y dos meses de prisión en un caso penal federal que expuso el uso de trabajadoras sexuales pagadas por parte del magnate del hip-hop para fiestas sexuales a veces violentas y cargadas de drogas, a las que él llamaba "freak-offs".

Combs, de 55 años, fue condenado en julio por transportar personas por todo el país, incluidas sus novias y trabajadores sexuales masculinos, para participar en encuentros sexuales.

Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo condenado a cadena perpetua, pero la sentencia, no obstante, mantendrá a uno de los nombres más importantes de la música alejado del foco de atención y entre rejas durante años. La fiscalía había solicitado una condena de 11 años.

En sus últimas palabras antes de que el juez dictara sentencia, Combs calificó su comportamiento pasado de "repugnante, vergonzoso" y "enfermo", a la vez que se disculpó con las personas a las que lastimó física y mentalmente, así como con sus hijos presentes. Aseguró que sus actos de violencia doméstica son una carga que tendrá que llevar el resto de su vida.

Los abogados defensores de Combs argumentaron que los encuentros sexuales fueron consensuales y querían que Combs fuera liberado inmediatamente después de más de un año detenido, lo que lo obligó a recuperar la sobriedad y avivó su remordimiento. El viernes, proyectaron en la corte un video de 11 minutos que retrata la vida familiar, la carrera y la filantropía de Combs antes de su arresto.

En un momento del video, Combs se llevó una mano a la cara y comenzó a llorar, con los hombros agitados por momentos. Se esperaba que Combs compareciera ante el tribunal el viernes por la tarde.

El video fue parte de una presentación atípica del equipo de defensa, que refleja el estatus único de Combs como un cliente famoso y rico, muy experto en moldear su imagen.

Su juicio, que duró casi dos meses en un tribunal federal de Manhattan, contó con el testimonio de mujeres que afirmaron que Combs las golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó. La fiscal Christy Slavik declaró al juez que evitar que Combs pasara una larga pena de prisión justificaría años de violencia.

“Se trata del caso de un hombre que cometió actos horribles contra personas reales para satisfacer su propia gratificación sexual”, dijo. “No necesitaba el dinero. Su moneda era el control”.

Slavik también criticó duramente a Combs por supuestamente haber reservado una conferencia en el sur de Florida la próxima semana, calificándolo de "el colmo de la arrogancia". El abogado defensor, Xavier Donaldson, declaró posteriormente que los eventos comunitarios propuestos pretendían mostrar lo que el magnate empresarial podría estar haciendo "si el tribunal dejara salir al Sr. Combs".

El juez federal de distrito Arun Subramanian, quien ha denegado la libertad bajo fianza en dos ocasiones, ya ha señalado que es improbable que Combs salga de la cárcel pronto. Afirmó que las absoluciones no eximen al magnate musical de la conducta subyacente, como la violencia y la coacción.

Varios de los hijos de Combs le pidieron clemencia.

Sus hijas Chance y D'Lila Combs lloraron mientras hablaban, y D'Lila dijo que temía perder a su padre después de la muerte de su madre, Kim Porter, en 2018. Seis de los siete hijos de Combs se dirigieron al juez.

“Por favor, su señoría, por favor”, dijo D’Lila entre lágrimas, “dele a nuestra familia la oportunidad de sanar junta, de reconstruirse, de cambiar, de seguir adelante, no como un titular, sino como seres humanos”.

Fuera del tribunal, periodistas y espectadores llenaban las aceras mientras los equipos de televisión formaban una larga fila al otro lado de la calle, repitiendo escenas del juicio de Combs.

Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe el transporte transfronterizo de personas con fines de prostitución. El abogado defensor, Jason Driscoll, argumentó que la ley se aplicó incorrectamente.

Durante su testimonio en el juicio, su exnovia Casandra "Cassie" Ventura declaró al jurado que Combs le ordenó tener sexo "asqueroso" con desconocidos cientos de veces durante su relación de una década. El jurado vio un video de él arrastrándola y golpeándola en el pasillo de un hotel de Los Ángeles después de uno de esos "enganches" de varios días.

El jurado del juicio contra Sean Combs pide revisar los testimonio clave de Cassie Ventura Lea también

Otra mujer, identificada como "Jane", testificó que la presionaban para que tuviera relaciones sexuales con trabajadores masculinos durante "noches de hotel" llenas de drogas, mientras Combs observaba y a veces filmaba.

La única acusadora programada para declarar el viernes, una exasistente conocida como "Mia", se retiró tras las objeciones de la defensa. Acusó a Combs de violarla en 2010 y solicitó al juez una sentencia que refleje "el peligro constante que representa mi abusador".

La fiscalía también presentó testimonio en el juicio sobre otros presuntos actos de violencia . Un amigo de Cassie dijo que Combs la colgó del balcón del piso 17. El rapero Kid Cudi afirmó que Combs irrumpió en su casa tras enterarse de que salía con Cassie.

Otro abogado de Combs, Brian Steel, instó al juez a ver el caso a través del prisma del “trauma no tratado” y la “feroz adicción a las drogas” que, según él, contribuyeron a la mala conducta del magnate del hip-hop.

“Sus cosas buenas superan con creces sus cosas malas”, afirmó Steel.

En una carta al juez el jueves, Combs escribió: “El antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació”, prometiendo que nunca volvería a cometer otro delito.

Cassie, en su propia carta, lo describió como un abusador que “siempre será el mismo hombre cruel, hambriento de poder y manipulador que es”.

En una audiencia la semana pasada, Combs le dijo a su madre y a sus hijos que estaba “cada vez más cerca de volver a casa”.