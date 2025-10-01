Yasmina Ponce rinde tributo a Bolívar Peralta, Ramón Cordero y Marino Pérez

La cantante dominicana Yasmina Ponce, conocida como “La Reina de la bachata”, lanzó su más reciente producción musical titulada "Popurrí de Bachata 4.0", con el que rinde homenaje a tres íconos del género: Bolívar Peralta, Ramón Cordero y Marino Pérez.

Con su estilo característico, Yasmina revisita clásicos inmortales que marcaron el camino de este género popular.

“Estoy profundamente agradecida de Dios, y de mis seguidores y amigos por motivarme a rendir este homenaje. Estos artistas son pilares de nuestra música y siguen vivos en el corazón del pueblo”, expresó Yasmina Ponce al hablar sobre el proyecto.

La producción estuvo bajo la dirección musical de Rolando Padrón, con arreglos de Julio César Feliz. Participaron músicos como Diego Pastrano, "El Bebé" en las guitarras, y Livander Güira en la percusión.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Ambier Films, rodado en diversas locaciones del país, resaltando la riqueza cultural dominicana. La artista, es conocida por temas como “Toma mi vida”.