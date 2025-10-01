Morgan Wallen negó haber arrojado una silla desde el techo de un bar a la policía en 2024

La estrella de la música country Morgan Wallen negó a la policía haber arrojado una silla desde el techo de un bar honky-tonk de Nashville antes y después de ser arrestado y acusado de imprudencia temeraria en 2024, según muestra un video policial obtenido por The Associated Press.

Aproximadamente dos semanas después de su arresto en abril de 2024, Wallen comentó en redes sociales : «No me enorgullezco de mi comportamiento y acepto la responsabilidad», y afirmó haber «hecho las paces» con las autoridades de Nashville y otros. En diciembre, se declaró culpable de dos cargos.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville publicó las imágenes del arresto de Wallen, captadas por las cámaras corporales y de patrulla de varios agentes, en respuesta a una solicitud de registros públicos de AP. Una declaración jurada de arresto publicada previamente no detalló lo que Wallen dijo a los agentes.

Una silla rota junto al jefe

La cámara de una patrulla muestra a dos agentes, que se encontraban afuera, reaccionando a algo que aparentemente cayó desde arriba un domingo por la noche. El video de la cámara corporal de un agente comienza con una silla rota en la calle, cerca de su patrulla estacionada, cerca de Chief's en Broadway, en el distrito de entretenimiento de la ciudad.

Entonces, mientras Wallen y su equipo de guardaespaldas bajaban a la entrada principal en Broadway, uno de los hombres que acompañaba a Wallen gritaba: "¡No vio nada! ¡No tienen testigos, están acusando!".

“No tiró nada, no tiró nada”, continúa el guardaespaldas, y acusa a dos trabajadores del bar de “ser agresivos”.

Cuando un oficial le pregunta a Wallen qué pasó, el músico responde: "No lo sé".

Luego le dice a otro oficial: "No hemos intentado causar problemas, hombre. No sé qué son, no sé por qué".

Ese agente dijo que la policía estaba averiguando qué había sucedido después de que una silla saliera volando del techo y cayera junto a su patrulla. Wallen respondió: «Como debe ser».

Llamando a Eric Church

En un momento dado, Wallen está hablando por celular, lo apunta al oficial y dice: "Eric Church está al teléfono". Church, otra estrella de la música country, es copropietario de Chief's. Durante la llamada, Wallen usó una grosería para describir a los oficiales que, según él, estaban "intentando llevarme a la cárcel afuera de tu (grosería) bar".

Church, a quien no se puede escuchar en la grabación policial, recomendó al oficial que Wallen esperara en un espacio privado en lugar de pararse en la acera pública, dijo un representante de Church.

El agente responde: «No es algo que podamos hacer. Las fuerzas del orden tienen que hacer cumplir las leyes. Averiguar qué ocurrió. Tenemos un supervisor que viene al lugar. Tenemos que tratarlo como a cualquier otra persona».

Los representantes de Wallen no respondieron a las solicitudes de comentarios.

De vuelta en el bar, la policía se encontraba en una oficina observando las grabaciones de seguridad desde la azotea, según muestran las imágenes de la cámara corporal. El video de seguridad no se veía con claridad en las cámaras corporales de los agentes, y un portavoz policial afirmó que no había grabaciones de la cámara de seguridad del bar en los archivos del caso.

Los oficiales regresan afuera y un sargento, que dice haber visto un video de seguridad de Wallen arrojando una silla desde el techo, lo esposa.

Otro agente habla con dos testigos. Uno, refiriéndose a la silla, dice que vio a Wallen "levantarla y tirarla" y reír.

A lo largo de la terrible experiencia que dura una hora y media, Wallen hace comentarios de disculpa a los oficiales sin admitir nada explícitamente, incluyendo: "Realmente no quise hacer daño", "Perdón por causar problemas, no fue mi intención" y "Maldita sea, lo siento, hombre".

"Él no lo admitió, pero lo filmamos mientras lo hacía", dice un sargento después de que esposaron a Wallen, señalando también que la policía tenía declaraciones de testigos.

Algunos fans se dieron cuenta de que Wallen estaba rodeado por la policía en el concurrido centro turístico de Nashville. Uno gritó: "¡Te queremos, Morgan!". Una vez en la parte trasera de la patrulla, Wallen le dijo al agente: "Sácanos de aquí", señalando que lo estaban grabando.

Nacido y criado en Sneedville, Tennessee, este dos veces nominado al Grammy es uno de los nombres más importantes de la música popular contemporánea, amado por sus pegadizos ganchos y su distintiva combinación de bro country, dirt-rock y ciertas características del hip-hop. "One Thing at a Time" de 2023 rompió el récord de Garth Brooks como el álbum country número 1 de mayor duración, y "I'm The Problem" de este año pasó 12 semanas en el número 1.

La carrera de Wallen ha estado marcada por varias otras controversias, incluyendo un arresto en 2020 por intoxicación pública y alteración del orden público tras ser expulsado del bar Kid Rock's en el centro de Nashville. En 2021, tras la aparición de un video suyo con un insulto racial, fue descalificado o limitado a varias entregas de premios y no recibió nominaciones al Grammy por su popularísimo "Dangerous: The Double Album".

Una canción de Thomas Rhett

Wallen se mostró conversador en el crucero, según muestran las imágenes, diciendo: "No he hecho nada malo" y presionando al oficial para que le dijera cuáles eran sus músicos country favoritos.

"Te puedo decir mis tres favoritos ahora mismo", responde el oficial. "De verdad, eres uno de ellos". Una de las canciones de Wallen con Thomas Rhett suena en la lista de reproducción del oficial.

"¡Somos Thomas Rhett y yo! ¡Sube el volumen! ¡Somos TR y yo! ¡Ahí estoy!", dice Wallen antes de cantar un par de palabras de la canción.

"TR es uno de los mejores tipos del mundo. Definitivamente no lo arrestarían", añade Wallen.

En diciembre de 2024, Wallen se declaró culpable de dos delitos menores por imprudencia temeraria. Fue sentenciado a pasar siete días en un centro de educación para conductores bajo los efectos del alcohol y a dos años de libertad condicional supervisada.

Cuando el juez le preguntó cómo se declararía, respondió: «Condicionalmente culpable». Su abogado ha dicho que los cargos podrán ser desestimados y eliminados después de que cumpla la libertad condicional.

El bar de Wallen en Nashville, no lejos del Chief's, abrió sus puertas menos de dos meses después de su arresto.