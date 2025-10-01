Justin Bieber reaparece escuchando música de El Alfa ante preocupación por su salud mental

En los últimos días las especulaciones sobre la salud mental de Justin Bieber han acaparado titulares y han sido tema de conversación tras su madre, Pattie Mallette, compartir un emotivo mensaje en el que realizaba una oración a favor de su hijo.

Sin embargo, el cantante canadiense reapareció la madrugada de este miércoles en redes sociales con buen estado de ánimo desde un centro de juegos y escuchado música.

Durante un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella pop se muestra grabándose a sí mismo mientras parece disfrutar del tema “4K”, del exponente urbano dominicano El Alfa.

Más tarde, el intérprete de “Peaches” publicó una fotografía de su esposa, la modelo Hailey Bieber, para celebrar 6 años de casados.

Hace unos días, Bieber también encendió las alarmas al postear varias páginas del libro de autoayuda Bad Thoughts: A Preacher and a Shrink's Guide to Reclaiming Your Mind and Soul, escrito por Judah Smith y Leslie Parrott en su Instagram.

Sus seguidores afirmaron que el extraño comportamiento del artista estaba vinculado a la boda de Selena Gomez, a quien considera el verdadero amor de su vida.

“Perdiste al amor de tu vida”, “Ella se fue hermano”, “Justin enloqueciendo, a esto se le llama despecho”, “Y la perdiste. No hace 10 años, sino hace un par de días”, “Tu primer amor ha encontrado su último amor Justin”, “¡Me encanta que estés compartiendo tu curación, amor propio y viaje espiritual con nosotros!”, se leen los comentarios.