Dionis K Da Uno se posiciona en Colombia con la bachata “Desde hoy”

Con la bachata romántica urbana “Desde hoy”, el artista dominicano residente en los Estados Unidos, Dionis K Da Uno, se ha posicionado nuevamente en Colombia, ocupando el sistema de monitoreo National Report, en el puesto #2, en el Top Detecciones Barranquilla y en la posición #5, en el Top Detecciones Tropical.

Esta es la primera bachata que el merenguero logra posicionar en Colombia, la cual tuvo un debut muy exitoso en esta plaza, por lo que ya tiene planificado regresar a ese país, donde ha sido reconocido en varias ocasiones, gracias al impacto que ha tenido su música.

Dionis K Da Uno expresó que este logro marca un paso firme en su carrera, reafirmando su popularidad allí, como ocurrió en 2022 con el tema “Baile en la calle”, en homenaje a Cuco Valoy, con el cual logró un gran impacto en Colombia.

“Colombia me ha dado un inmenso respaldo a mi música y no tengo cómo agradecerle a su gente este apoyo tan significativo para mi carrera, primero con mis canciones a ritmo de merengue y ahora con esta bachata titulada “Desde hoy”, composición y arreglos de Francis Bencosme”, expresó el artista.

La bachata también ha comenzado a ser promovida en la República Dominicana, con más notoriedad en la región Sur del país y está disponible en las plataformas digitales del artista.

Dionis K Da Uno está preparando el lanzamiento de su próximo álbum musical, el cual estará listo para finales de noviembre o principios de diciembre, compuestos por diferentes géneros musicales, como merengue y bachata.

Carrera en ascenso

Desde 2020, Dionis Rivas, conocido como Dionis K Da Uno, ha ido en ascenso en Colombia, tras grabar junto a Ramón Orlando, el merengue “Te falta el amor”, una canción pegajosa y comercial, de autoría del propio artista y cuenta con arreglos musicales de Moisés Sánchez.

En 2022 obtuvo el Congo de Oro en los Carnavales de Barranquilla, en el marco de la realización del Festival de Orquestas, evento que se celebra cada año durante esta importante actividad, en el que compitió con Miriam Cruz, Freddy Acosta, El hijo de Juana y Bangdola.

Mientras que, en 2024, ganó su segundo Congo de Oro durante su participación en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla.

Ha lanzado los discos “Éxitos a su manera Vol.1”, “Éxitos a su manera Vl.2” e “Inédito”, álbumes de los que se han desprendido canciones como “No te puedo ver”, “Baile en la calle”, “Te falta amor”, “Que somos”, “Te arrepentirá”, “Yo quiero”, “A su manera”, entre otros.