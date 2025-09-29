El Blachy estrena su nuevo tema musical “Hola qué tal” y anuncia su gira por Europa

El merenguero Blachy lanzó su más reciente sencillo titulado “Hola qué tal”, una adaptación de la obra original del compositor español Francisco Baret, quien también es el autor de la letra.

Blachy impregna a esta romántica melodía los colores de su interpretación, fusionando sentimiento y frescura con el contagioso ritmo del merengue típico moderno.

El resultado es una canción que invita tanto a escuchar con el corazón como a bailar con alegría, logrando conectar con públicos de todas las edades, destacan sus promotores.

A pesar de su reciente lanzamiento, “Hola qué tal” ya comienza a perfilarse como otro éxito en la carrera del intérprete de “Hola perdida”, se agrega en el comunicado enviado.

Video El Blachy - Hola, Qué Tal? (Video Oficial)



Su videoclip ha cautivado a los seguidores en las redes sociales y se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, sumando gran aceptación.

Actualmente, Blachy continúa encabezando las más importantes agendas artísticas en la República Dominicana, mientras se prepara para su próxima gira por Europa, que se llevará a cabo del 15 al 26 de octubre, llevando su música a diversos escenarios internacionales y consolidando su proyección artística fuera del país.