Henya presenta desde China su videoclip de la canción "Junto a ti"

La artista dominicana Henya presentó el videoclip de su nueva canción "Junto a ti" desde China, donde se presentó en CGTN (China Global Television Network), la red internacional de televisión estatal de China.

También fue reconocida por el cortometraje: "China & Dominicana: amistad que trasciende fronteras!" (中国 x 多米尼加：跨越大洋的真挚友谊), el cual dirigió y actuó y como creadora de contenidos por su influencia y calidad en las plataformas digitales.

"Junto a ti" es una obra audiovisual iconográfica con un marcado contenido social y una crítica a la inhumanidad, la devastación y la violencia pero con líricas sutiles y apremiantes que a la vez invitan a dejar de un lado el cinismo y seguir más nuestros instintos que una narrativa impuesta y que nos sume en las guerras y las divisiones sociales.

El videoclip se encuentra disponible en la plataforma de Youtube y la canción como tal, en todas las plataformas de música.

Entre las ciudades visitadas por la versátil cantautora se encuentran: Beijing, Wuxi, Henan, las municipalidades de Zhengzhou, Zhongyuan, Kaifeng, Lankao, Luoyang, Jiangsu y Suzhou.

La artista está inmersa en el desarrollo de varios proyectos audiovisuales y musicales desde su productora Resorte Media y que estarán siendo presentados en el marco de su gira internacional "dEsaprende Tour" así como su programa "El Laboratorio" Podcast en donde presentará sorpresas con nuevos co panelistas con los que promete: "seguir nivelando la narrativa en pos de la verdad y no con posverdad, porque la vara, hay que subirla".