Extranjeros que sembraron su corazón en el merengue y hasta se mudaron al país

"Yo me dominicanizo cuando suena la tambora.Y entro así en el compromiso de tocar a toda hora. De tocar y de bailar merengue en todo momento…”. Es la estrofa que se escucha cantar en un merengue interpretado por el fenecido arubeño Robert Jeandor, en el que el coro repite: “Dominicaní, dominicanizado, oh”.

Como él, otros extranjeros (Silvio Mora, Félix Cumbé, Tueska, Michelle Flores, Jorge Gómez y Leo Díaz) se “aplatanaron” y sembraron su corazón en el ritmo dominicano, dejándose seducir por el sonido de la güira y la tambora y echando raíces en orquestas merengueras en República Dominicana, donde llegaron a vivir por un tiempo, algunos, y, otros, de manera definitiva.

Félix Cumbé (fallecido) se suma a la lista y es el primer haitiano merenguero; junto a Jeandor, originario de Aruba, estamparon con su estilo al ritmo dominicano en las décadas de los 80 7 90.

Es en esta décadas el maestro Wilfrido Vargas dio paso al hondureño Jorge Gómez, quien impresionó al maestro con su voz de contratenor. Wilfrido, además, abrió las puertas al cantante venezolano Leo Díaz, al panameño Gene Chambers y al puertororriqueño Willie Berrios.

Video Fernando Villalona interpreta "Félix Cumbé" junto a Critz Sterlin, mejor conocido como el mismo "Félix Cumbé".



FÉLIX CUMBÉ (haití)

Critz Sterlin era su verdadero nombre, como otros tantos de su país, siendo niño pasó a pie el río Masacre, que divide a Haití y República Dominicana, que comparten la Isla Española. En el país trabajó en varios oficios como en la construcción. El artista que falleció el pasado mes de febrero incursionó en la música y resultó ser toda una novedad, con éxitos como “Félix Cumbé”, merengue que grabó con Fernando Villolona y “El gatico” con Aníbal Bravo.

En el merengue compuso los temas “Déjame volver”, éxito en la voz de Fernando Villalona; también escribió los temas “El Muñequito”, “La Melliza”, y otros más que grabó para la orquesta de Aníbal Bravo.

En 2022 logró la nacionalidad dominicana y en 2024 volvió a sonar con la bachata “Fui fua”, grabado en el año 1998 por Félix Cumbé, pero fue en ese año cuando saltó a la popularidad gracias a la influencia de las redes sociales.

Video ROBERT JEANDOR Y SU ORQUESTA - "YO ME DOMINICANIZO"



robert jeandor (ARUBA)

La semana pasada nos sorprendió la noticia de su fallecimiento, Robert Jeandor, el arubeño más dominicano y figura relevante del merengue del siglo XX, había fallecido en su natal Aruba tras padecer un cáncer de próstata.

Tras la noticia los medios recordaron sus años en República Dominicana, en donde llegó al país invitado por Johnny Ventura. Como músico y corista, realizó importantes arreglos musicales y grabó los coros de decenas de merengue ende canciones de Juan Luis Guerra, Joseíto Mateo, Félix del Rosario, Wilfrido Vargas, Los Hijos del Rey, Sergio Vargas, Alex Bueno, Sonia Silvestre, Maridalia Hernández, Víctor Víctor, Coco Band, Rubby Pérez, Bonny Cepeda, The New York Band, Iris & Franklin, Luis “Terror” Díaz y otros tantos.

Jeandor fue figura clave en orquestas dominicanas como Los Hijos del Rey y el Combo Show de Johnny Ventura. Entre sus temas conocidos figuran “Yo me dominicanizo”, “Ella no hace”, “Oye Puchula” y “Rebeca”.

Video WILFRIDO VARGAS, VIÑA DEL MAR. Cantan Jorge Gómez y Eddy Herrera.



JORGE GÓMEZ (honduras)

Su voz de contratenor impactó no solo a Wilfrido Vargas cuando lo escuchó, por primera vez, en Honduras. Jorge cantaba una canción de Sheena Easton y Kenny Rogers, Wilfrido pensó que se trataba de una mujer y al percatarse de que era un joven, inmediatamente Wilfrido lo contrató.

Al llegar al país Jorge Gómez grabó el merengue “Hombre divertido”, un merengue que fue un éxito con solo llegar a la radio. Luego grabó otro gran merengue “El Jardinero” en el que comparte la parte del rap con Eddy Herrera. Jorge estuvo en la orquesta de Wilfrido Vargas desde 1983 hasta finales de 1991.

Video LEO DÍAZ, "Sálvame", canta con orquesta Wilfrido Vargas.



LEO DÍAZ (VENEZUELA)

“Sálvame” fue el tema que llevó a la cima al venezolano Leo Díaz, y que grabó en la en la producción “La Música”, 1987, en la orquesta de Wilfrido Vargas, para la época Leo era un joven atractivo que inyectó un nuevo sabor a la agrupación.

Leo permaneció pocos años como parte de la orquesta y en 1989 lanza su álbum debut Wilfrido Vargas presenta a Leo Díaz: La Nueva Sensación del Merengue. Díaz continuó en la música hasta la década del 90.

Video Las Chican en El Show Del Mediodia Republica Dominicana 1993. Michelle Flores interpretando el tema "Celoso".



Michelle Flores (Guatemala)

Michelle Flores nació en Guatemala, en el seno de una familia de artistas y desde muy pequeña estuvo involucrada cantando, actuando y trabajando en la televisión de su país, llegando a tener su propio espacio televisivo cuando apenas tenía 12 años. Al llegar a la adolescencia se inclinó por el rock y perteneció a la agrupación Cristal & Zafiro. A los 18 años Wilfrido Vargas la contrata para pertenecer a la nueva etapa de Las Chicas del Can (Las Monumentales) allí fue parte del frente de la orquesta junto a Florangel y Gisselle.

En Las Chicas del Can, Michelle grabó “Voy pa ‘allá”, “Celoso”, “La Santa Cachona” y “La Pasola”, entre otros merengues. Al desintegrarse la agrupación Michelle continuó con su carrera e hizo suyo el merengue en sus presentaciones.

Video TUESKA "DAME UNA NOCHE", DIVERTIDO CON JOCHY OCT 2013



TUESKA (COLOMBIA)

Tueska llegó al país desde Colombia protegida por Evelio Herrera, quien se propuso, en este nuevo siglo, levantar a Las Chicas del Can, con nuevas integrantes.

Tueska se mantuvo con Las Chicas del Can dos años 2007-2009, cerrando ese capítulo de su carrera y continuar su carrera como solista de merengue.

Tueska lleva más de la mitad de su vida residiendo en RD y confiesa que aunque su cédula no dice nacionalidad dominicana, el resto de su corazón lo confirma.

“Yo amo este país y tengo mucho sentido de pertenencia por él y su gente, orgullo por los logros, dolor por lo que no va bien, y tengo ahora una hija que decidimos naciera en República Dominicana y no en Estados Unidos o Colombia porque era importante para mí que amara tanto como yo esta tierra y mucho más importante que la viera nacer”, asegura Tueska.

Video SILVIO MORA. "EL CAMARÓN".



SILVIO MORA (suiza)

Nacer en Suiza, uno de los países más ricos del mundo y anclar en República Dominicana, un país tercermundista, pudiera resultar incomprensible, pero es la historia del merenguero Silvio Mora, que es más dominicano que cualquiera, un gran conocedor de nuestra cultura, especialmente del merengue.

En 1988, con apenas nueve años, el padre de Silvio Mora, quien había trabajado en su país en el área de la diplomacia, llegó a esta media isla, con su familia para retirarse. En 1991 falleció su progenitor, y su madre y Silvio deciden “echar el pleito aquí”.

“Mi madre puso un negocio de belleza, fue pionera en la venta de extensiones de cabello, cuando mi padre murió ella me preguntó si regresamos a Suiza, pero ya me gustaba el merengue y decidimos quedarnos”, recuerda.