Premios Juventud 2025: Los dominicanos que dirán presente en Panamá

Por primera vez los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, en Panamá, que los acogerá con un amplio repertorio de artistas hispanos entre ellos varios dominicanos que rendirán un homenaje a los sonidos de ese país centroamericano y que este año, además, compiten en nuevas categorías.

El Centro de Convenciones Figali, ubicado en la capital y cerca de la entrada del Pacífico del Canal interoceánico, será el epicentro de estos galardones en los que el puertoriqueño Bad Bunny y el venezolano Danny Ocean lideran las nominaciones, con seis cada uno.

Los dominicanos también figuran en el listado, entre ellos Natti Natasha, Yailin, Tokischa, El Alfa, Lomiiel, Oro Sólido y Prince Royce.

Natti Natasha tiene una participación especial en la premiación. La dominicana es la encargada del opening y también tendrá otra actuación, donde revelará el sexo del bebé que espera, junto a Raphy Pina, con una canción inédita.

Mientras que Clarissa Molina es una de las presentadoras oficiales de la ceremonia junto a Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza.

Por su parte, Amara la Negra será la “host” del “Block Party”. El grupo Barak estará presentando una categoría en la premiación.

Los shows musicales están a cargo de las españolas Bad Gyal y Lola Índigo así como los hispanos Alemán, Alleh & Yorghaki, Boza, Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, DND, Dímelo Flow, Emilia, Erika Ender, Esaú Ortiz, Farruko, Fonseca, Gaitanes y los mexicanos Gloria Trevi, Grupo Firmey Grupo Niche.

Además de Hamilton, Kevin Aguilar, Los Rabanes, Louis BPM, Maluma, Makaco El Cerebro, Marc Anthony, Mari La Carajita, Morat, Myke Towers, Nando Boom, Nanpa Básico, Omar Alfanno, R!ch Yashel, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Sergio George, Silvestre Dangond, Willie Colón, Xavi, Wisin y Yami Safdie.

Se espera que Bad Gyal cante su éxito 'Da me', mientras que Camilo estrenará su colaboración 'Me toca a mí' junto a Morat y entone 'Una vida pasada'. Además, Maluma cantará 'Bronceador', Farruko mostrará 'Bandido' y 'Oe oe', Grupo Firme 'El beneficio de la duda' y Lola Índigo hará lo mismo con su tema 'Moja1ta'.

Además los artistas Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos por los Premios Juventud como 'Agentes de Cambio' por "su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina".

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y 'streaming', y ocho de redes sociales, pero son el fenómeno Bad Bunny -quien acaba de terminar una histórica "residencia" en su natal Puerto Rico- y el venezolano Danny Ocean - en plena gira- los que encabezan las nominaciones.

Toda vez que los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma han obtenido unas cinco nominaciones cada uno, según la información oficial de esos galardones organizados por la cadena Univision.

Este año los galardones agregaron ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

El tributo: desde el clásico "La murga" de Panamá hasta el fenómeno Sech

La edición de este año, que se celebra durante el Mes de la Herencia Hispana, rendirá un tributo a la música panameña de la mano de varios artistas renombrados de Panamá, que en las últimas semanas se ha preparado para acoger los premios a través de la promoción en pantallas.

Así, durante la apertura el histórico salsero Willie Colón - quien junto con el panameño Rubén Blades formaron uno de los dúos más icónicos de ese género musical sobre 1980- interpretará su éxito "La Murga", compuesta con Héctor Lavoe.

Se espera que los cantantes urbanos Boza y Sech entonen, cada uno, varias de sus canciones más famosas, y que Nando Boom, uno de los principales artistas del reggae, cante "Ellos Benia Dem Bow" junto con la dominicana Natti Natasha.

También habrá espacio en el escenario para el dúo de típico panameño (música popular) Samy y Sandra Sandoval y el grupo de rock Los Rabanes, con su tema "Señorita a mi me gusta su style".

A este repertorio se unen la cantautora Érika Ender (quien escribió el éxito "Despacito"), el reconocido compositor Omar Alfano y la banda Los Gaitanes con una mezcla de "varios himnos que han marcado generaciones", según las redes sociales de los premios.